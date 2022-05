Presentato da Giustiauto 'Tonale', il nuovo suv compatto Alfa Romeo

Giornata di grande festa con il pubblico delle grandi occasioni sabato 21 maggio a Pisa, dove il Tour di Alfa Romeo ha fatto tappa alla Concessionaria Ufficiale Giustiautp per svelare in anteprima Tonale, l’attesissima vettura che inaugura di fatto la nuova era del brand, segnando l’ingresso dello storico marchio italiano nel segmento dei suv compatti e dando vita all’elettrificazione secondo Alfa Romeo, ovvero la modernità e l’attenzione alle tematiche ambientali che abilmente si coniugano alla sportività ed al piacere di guida.

Da Giustiauto l’intera giornata di sabato è stata organizzata alla perfezione in modo da consentire agli intervenuti una full immersion a contatto con i valori e la bellezza del blasonato Brand Alfa Romeo. Al mattino e nel primo pomeriggio, in un ambiente riservato, un salottino in perfetto stile Tonale in cui facevano bella mostra di sé anche due storici esemplari di Giuletta Spider e GT Junior rosso fiammante, i clienti che si erano preventivamente registrati sul sito internet sono potuti venire a contatto con la nuova vettura attraverso delle presentazioni one to one, all’interno di un ambiente emozionale e coinvolgente, in linea con la personalità del nuovo veicolo.

Nel tardo pomeriggio, invece, sono iniziati i festeggiamenti veri e propri, dove a farla da padrone sono stati luci, suoni ed un battito del cuore, mentre la vettura era ancora celata sotto un telo di raso nero. A presentare Tonale insieme al Direttore Commerciale di Giustiauto Luca Molesti anche il Marketing Director Manager Italia di Alfa Romeo Paolo Cinti, che ha intrattenuto gli ospiti andando ad enfatizzare le tre peculiarità del nuovo corso appena inaugurato: elettrificazione, digitalizzazione e soprattutto la bellezza e lo stile inconfondibile di ogni creazione Alfa Romeo.

La serata, accompagnata da un catering apprezzato da tutti gli intervenuti, è stata infine impreziosita da un evento nell’evento, un raduno di auto storiche Alfa Romeo in collaborazione con la Scuderia Automobilistica Kinzica di Pisa che ha così consentito a tutti gli ospiti di ammirare alcuni veicoli di rara bellezza ed incredibile valore, creando un percorso emozionante ed un forte legame tra il passato ed il futuro del brand.

Grande il seguito avuto dall’evento sui canali social di Giustiauto, dove sono visibili a tutti i più bei momenti di questa affascinante anteprima con l’album foto dell’evento e la diretta della presentazione. La nuova era di Alfa Romeo è iniziata, e Tonale è già ordinabile da Giustiauto, e da giugno sarà anche presente stabilmente nei suoi show room.