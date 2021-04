Fondi statali sull’automotive in esaurimento: ecco come sfruttare gli ultimi incentivi

Abbiamo messo un piede nel futuro e non ce ne siamo neanche accorti: gli ultimi anni sono stati caratterizzati dal grande fermento portato da istanze sostenibili sempre più sentite e impellenti in tutti gli ambiti di vita. Nel settore dell’automotive, in particolare, c’è stato un vero e proprio boom di tecnologie applicate la prodotto, che ha portato al lancio di nuovi modelli che sfruttano diversi livelli di elettrificazione, dalle tante possibilità legate all’ibridazione fino ai modelli completamente elettrici.

Un successo, quello dell’elettrico stimolato anche e soprattutto dagli incentivi statali, con lo scopo di svecchiare il parco auto circolante e rendere la mobilità urbana sempre meno inquinante. Ma proprio qui nasce il problema: il budget dello Stato è ormai ridotto al lumicino e i fondi dedicati agli incentivi si stanno poco per volta esaurendo. Diventa, dunque, fondamentale, per chi vuole acquistare un’auto nuova, approfittare di questi momenti per dare un’ultima zampata, finché è ancora possibile, e arraffare l’incentivo nella sua interezza.

Incentivi, sconti e promozioni: ecco perché conviene acquistare ora la nuova 500e

Per questo, abbiamo pensato di dare alcuni consigli su dove, quando e perché acquistare l’auto nuova in men che non si dica. Beh, il perché ve lo abbiamo già detto: i fondi sono in esaurimento. Anche se un ulteriore incentivo può essere dato dagli sconti che offrono le singole concessionarie su alcuni modelli elettrificati.

Ma passiamo al dove, che, per chi abita nell’area di Pisa e provincia, potrebbe essere quasi scontato: GIUSTIAUTO, con i due showroom a Pisa città e a Cascina (PI), è da sempre un punto di riferimento in zona per gli automobilisti che apprezzano il brand FCA in tutte le sue declinazioni (Fiat, Lancia, Jeep, Alfa Romeo, Abarth, Veicoli commerciali). Una scelta non necessariamente obbligata, se non fosse per l’eccellente promozione attivata sulla nuova 500e, l’indiscussa icona Fiat arrivata oggi alla sua terza generazione, nonché primo modello scelto dalla Casa torinese per affrontare il grande passaggio all’elettrificazione della sua flotta.

Nuova 500e: tecnologia e sostenibilità sono il futuro della mobilità urbana

Una vettura, la nuova 500e, che ha tutte le carte in regola per garantirci un facile accesso alla nuova mobilità urbana del futuro: da un lato l’ottimo utilizzo di tecnologie all’avanguardia assicurano elevati livelli di sicurezza ed efficaci sistemi di assistenza alla guida, grazie alla guida autonoma di livello 2, oltre che al nuovo sistema di infotainment di quinta generazione Uconnect 5 che offre un’interazione con il veicolo facile e intuitiva. Dall’altro lato, c’è il nuovo motore che, con una potenza generata di 87 kW, offre prestazioni eccellenti, consente di raggiungere una velocità massima di 150 km/h e un’accelerazione da 0-100 km/h in 9 secondi. Il tutto supportato da batterie Lithium-Ion che garantiscono un’autonomia fino a 320 km con una carica completa. Mentre ci vogliono solo 5 minuti per assicurare una carica che copra almeno 50 km, ottima per i tragitti urbani, ne bastano soli 35 per caricare l’80% della batteria.

Una promozione da non perdere in tutta la provincia di Pisa

Ma senza entrare troppo nei dettagli tecnici della nuova 500e, che trovate ottimamente presentati sul sito di GIUSTIAUTO abbiamo deciso di focalizzarci sulla promozione che la concessionaria pisana dedica al modello. Ed è qui che entra in gioco il quando, perché la promozione è valida fino al 30 aprile (salvo esaurimento fondi) e si inserisce perfettamente negli ultimi scampoli di incentivi statali ancora in vigore.

I motivi per affrettarsi quindi si moltiplicano: se da un lato l’Ecobonus sul modello 500e può arrivare fino a 8.000 €, aggiungendo l’offerta di GIUSTIAUTO si possono toccare addirittura i 10.000 € di vantaggio. Senza contare che, immatricolando ad aprile una 500e in pronta consegna, si otterrà un ulteriore sconto di 1.000 €.

Concessionaria GIUSTIAUTO: una scelta scontata per gli automobilisti

Insomma, anche il quanto si può risparmiare è un elemento decisamente da non sottovalutare, a cui GIUSTIAUTO unisce i suo tre elementi di forza, che diventano ulteriori motivi per correre in concessionaria e prenotare subito l’auto dei sogni:

La pronta consegna, vero punto d’onore di GIUSTIAUTO da sempre. Utile, soprattutto, in questo caso in cui è necessario accedere per tempo agli incentivi. Una concessionaria affidabile come GIUSTIAUTO in grado di consigliare in ogni momento come sfruttare al meglio tutti gli incentivi e i possibili finanziamenti piu’ vantaggiosi per il cliente. Inoltre, GIUSTIAUTO ricorda ai suoi clienti che acquistando una vettura elettrica come 500E hanno diritto all’esenzione del bollo per i primi 5 anni la disponibilità della nuova 500e il modello full electric che vi trasporterà dritti dritti nel futuro di una mobilità su strada sostenibile.