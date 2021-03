Avete mai guidato un monopattino elettrico? Ecco come si fa

Li avrete sicuramente visti girare in città negli ultimi tempi. Pisa si è popolata di simpatici monopattini elettrici che voi guardate allo stesso tempo con sospetto e con desiderio, perché sa da un lato ne comprendete l’intrinseca comodità nel traffico cittadino e l’utilità a livello ambientale, dall’altro ancora non osate fare il grande salto green. Già, per cominciare a guidare un monopattino elettrico, la prima cosa da sapere è che la vostra vita cambierà in meglio.

E allora che aspettate? E allora che aspettate? Sono ben 600 i monopattini elettrici pronti per essere noleggiati attraverso una comoda applicazione, sbloccati con una semplice foto al codice QR e fatti partire con una piccola spinta e una bella accelerata.

Niente di più facile, insomma, anche se qualche regola da rispettare è stata fissata e va tenuta a mente. A questo fine e nell’ottica di agevolare e sensibilizzare i propri cittadini alla transizione sostenibile nella mobilità urbana, la città, ha stretto una collaborazione con Pisamo, società la cui mission è da sempre la sperimentazione di una mobilità smart, green e innovativa. Pisa e Pisamo hanno quindi messo a disposizione di tutti un comodo tutorial in cui viene spiegato per filo e per segno come noleggiare un monopattino elettrico e come guidarlo e parcheggiarlo in modo responsabile.

Poche semplici regole spiegate ai cittadini con un video tutorial

E allora, ecco che i consigli spaziano da alcuni semplici accorgimenti di buon senso, come la necessità di indossare sempre il caschetto (obbligatorio per i minorenni tra i 14 e i 18 anni) o, nelle ore notturne, il giubbotto catarifrangente, o ancora quella di non intralciare il traffico o ingombrare i marciapiedi durante la sosta. Parallele a questi consigli ci sono vere e proprie regole che è obbligatorio rispettare, ad esempio, nel centro storico. In questo caso, è il monopattino stesso che aiuta chi lo guida a rispettare le regole: grazie al GPS incorporato, il mezzo è in grado di arrestarsi da solo, nel caso si esca involontariamente dai confini della zona consentita al suo utilizzo o se si entra in zone particolari come Piazza dei Miracoli o nell’area pedonale di Santa Maria. Altra regola per il centro, l’obbligo a parcheggiare i monopattini all’interno delle 76 postazioni fisse, dedicate agli stalli.

Regole a parte, il tutorial è molto utile nel mostrare come comportarsi nelle varie fasi del noleggio, dal momento in cui si scarica l’app e ci si registra, fino all’attivazione della posizione GPS e al dare al sistema la possibilità di accedere alla fotocamera dello smartphone, una funzione, quest’ultima, necessaria per poter fotografare il codice QR nel momento dello sblocco del veicolo. Il resto è molto semplice e intuitivo: si cerca sulla mappa il monopattino più vicino e si “Inizia la corsa” sbloccandolo con un semplice click. A quel punto basterà qualche piccola spinta con il piede e una bella accelerata agendo sul manubrio e il gioco è fatto: Pisa non sarà mai stata così bella.

Insomma, se un monopattino elettrico non l’avete mai guidato, è arrivato il momento di provare. Chi ne trarrà giovamento sarà l’ambiente e l’aria di Pisa, in primis, e in secondo luogo voi stessi che potrete vivere un’esperienza nuova e girare per la vostra città in un modo diverso e più sostenibile.