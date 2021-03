Fare o non fare...questo è il dilemma quando guidi un monopattino elettrico

Essere o non essere, si chiedeva il Bardo già quattrocento anni fa. E mai parole furono più attuali, perché anche nel 2021 le cose non sono cambiate: oggi, infatti, si può scegliere di essere cittadini rispettosi dell’ambiente o si può decidere di non esserlo e di rimanere indietro rispetto a un mondo che, nel frattempo, avanza.

Già, perché la direzione che sta prendendo il nostro futuro è chiara e porta indiscutibilmente all’obiettivo della sostenibilità ambientale, a stili di vita migliori e più sani, al risparmio energetico, e questo vale in tutti i campi della nostra vita, a maggior ragione per quanto riguarda la mobilità urbana, una delle principali fonti di inquinamento dell’aria.

Un perfetto esempio di come si può essere cittadini virtuosi guidando in città è il monopattino elettrico, un mezzo ecologico che trae la sua forza dalla comodità, dalla manovrabilità e dall’usabilità, soprattutto in situazioni di traffico intenso o nei centri storici chiusi alla circolazione di mezzi più pesanti e inquinanti.

Eppure, guidare un monopattino spesso non basta, perché una volta che si è deciso di essere un cittadino green e si è optato per questo mezzo di trasporto, è proprio allora che non bisogna sedersi sugli allori, ma che è necessario non solo pensare, ma anche agire in modo ancora più responsabile.

La città di Pisa, in collaborazione con Pisamo, una società che punta a sperimentare modalità di mobilità urbana green, smart e sempre innovative, ha creato un video che risponde proprio alla necessità di chi desidera essere un cittadino virtuoso al 100%. Il video mostra semplicemente ciò che si deve e ciò che non si deve fare alla guida di un monopattino elettrico ai cittadini pisani, i quali solo di recente hanno avuto la possibilità di usufruire di un servizio di noleggio di 600 monopattini elettrici sparsi per tutta la città.

E allora, senza spoilerarvi nulla, vi invitiamo a guardare il video DO&DON'T che, grazie a una grafica accattivante e coinvolgente, riesce a mostrarci le 10 cose da fare e le 10 cosa da non fare a bordo di un monopattino. Si tratta, in alcuni casi, di semplici regole di buon senso, mentre in altre occasioni vengono indicate vere e proprie norme obbligatorie da rispettare.

Potrete scoprire, ad esempio, a che velocità si può andare nelle zone pedonali a bordo di un monopattino, o dove poter parcheggiare il mezzo a noleggio, o ancora come segnalare la volontà di svoltare a sinistra e tanti altri piccoli dettagli di comportamento a cui spesso, chi è abituato a guidare altri mezzi, non pensa, ma che risultano fondamentali per non intralciare la normale circolazione cittadina e per guidare in modo sempre sicuro in città.

E allora, date un’occhiata al video, sbloccate il vostro monopattino elettrico e fatevi un bel giro in una Pisa più pulita e respirabile, ma mi raccomando: guidate in modo responsabile.