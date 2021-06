Un’estate all’insegna del relax: a giugno ritorna l’appuntamento con “Notte alle Terme”

Tra chiusure forzate,e limitazioni di ogni sorta, l’è stato senza dubbio estremamente. Fortunatamente, ora che ilè in costante, sembra essere giunto il momento dileche ci hanno accompagnato negli ultimi mesi.

E quale miglior modo per ricaricare le pile se non passare una serata in compagnia dei propri amici o del proprio partner in un contesto rilassante e sereno come quello di un centro termale?

Benessere e convivialità

A giugno, infatti, presso i Bagni di Pisa – il suggestivo e lussuoso resort termale del gruppo Italian Hospitality Collection a San Giuliano Terme – torneranno finalmente gli appuntamenti di “Notte alle Terme”, una serie di eventi all’insegna della serenità e del relax che si prolungheranno per tutta l’estate.

I primi tre appuntamenti in programma sono previsti nelle serate di mercoledì 16 giugno – in concomitanza con la festa di San Ranieri, il patrono di Pisa –, giovedì 24 giugno e sabato 26 giugno. Il format di “Notte alle Terme” sarà il medesimo per ciascun appuntamento. Si comincia alle 19.00 con un aperitivo a base di canapés, rustici, finger-food, frutta fresca, bollicine e drink, servito nell’elegante Bar Shelley.

Dalle 20 in poi, invece, la serata continua nelle 5 piscine termali della struttura dove gli ospiti, dopo aver ricevuto l’apposito Kit di Bagni di Pisa – accappatoio, telo, ciabattine e cuffia – potranno rilassarsi cullati da un’avvolgente musica lounge di sottofondo. E il tutto nella più totale sicurezza: le serate verranno infatti organizzate nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie anti Covid-19.

Dal 25 giugno, inoltre, riaprirà i battenti anche la La Corte Byron, raffinato ristorante estivo all’interno della struttura di Bagni di Pisa e intitolata al celebre poeta romantico inglese. Ai tavoli della Corte Byron sarà possibile gustare i sapori unici della cucina dello Chef Umberto Toscano, perfetta sintesi tra la tradizione eno-gastronomica toscana e istanze innovatrici e cosmopolite.

Tanti percorsi termali rigeneranti

Oltre a essere un resort termale a 5 stelle, Bagni di Pisa è anche un’autentica meraviglia architettonica immersa nella natura, in cui è possibile respirare l’enorme eredità storica delle tradizioni millenarie di questo territorio. E al fascino dell’antico si accompagna tutto il comfort della modernità, realizzando così un equilibrio quasi magico tra eleganza, tradizione e innovazione.

Un luogo, insomma, ideale per regalarsi momenti di assoluta serenità grazie a diversi percorsi come per esempio l’ingresso giornaliero Salus per Aquam e gli altri Day Spa – Ab Imo Salus, Full Spa Experience, One day Diet e One Day Detox –, giornate in cui rigenerarsi grazie alle virtù benefiche delle acque termali.

E recuperando l’autentica tradizione termale romana, dove il benessere del corpo era associato ai momenti di convivialità, Bagni di Pisa ripropone in chiave attuale e contemporanea un’usanza millenaria, grazie a tutti questi specifici percorsi e appuntamenti.