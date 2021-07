Relax e gusto anche d’estate: esperienze multisensoriali in una Spa di Pisa

diceva nella Satire il poeta romano Giovenale. D’altronde, tutti noi sappiamo bene come ile dellavadano tra di loro a braccetto, tanto che è molto complicato chepossacompiutamentela compresenza dell’

L’elegante resort termale Bagni Pisa – un gioiello architettonico sito in un contesto naturale mozzafiato nel comune di San Giuliano Terme – grazie alle sue cinque piscine, alle suite, ai ristoranti e a un bar permette di realizzare questa armonia tra corpo e mente, offrendo ai propri clienti vere e proprie esperienze multisensoriali.

Percorso benessere con light lunch o aperitivo

Il modo migliore per vivere momenti di relax senza pari presso i Bagni di Pisa è il percorso Salus per Aquam, che può anche essere accompagnato da un light lunch o da un aperitivo. Il pacchetto – che include il kit composto da accappatoio, telo, ciabattine e cuffia – propone i percorsi termali Bioaquam nonché l'accesso alla piscina termale interna, alla piscina termale esterna, al bagno Minerva e alla piscina salata Talaquam.

Nel percorso è compreso anche l’accesso all’Area thermarium (esclusivamente su prenotazione), dove è possibile effettuare scrub con sali marini aromatizzati e l’impacco purificante con fango termale maturo arricchito agli olii essenziali di menta o eucalipto per tonificare la pelle.

Vero e proprio plus di questo pacchetto, è la possibilità di concedersi un light lunch durante l’ora di pranzo presso il ristorante estivo del resort – la terrazza Corte Byron – o un aperitivo nel raffinato Bar Shelley.

Sapori unici: la terrazza Corte Byron

Percorsi benessere, ma anche di sapori: nell’incantevole cornice della terrazza Corte Byron – circondata dai colli pisani e dagli uliveti del giardino mediterraneo – si possono gustare i sapori unici della cucina dello Chef Umberto Toscano, che sintetizza le specialità della tradizione gastronomica toscana con le istanze più innovative della cucina contemporanea.

Grazie a un’accurata selezione di materie prime e alimenti – freschi, di stagioni e non trattati – lo chef Umberto Toscano e il suo team propongono piatti saporiti e al tempo stesso leggeri e salutari, come insalate miste, crudité, carne e pesce alla griglia e molto altro.

Pasteggiare alla terrazza Corte Byron, insomma, è un’esperienza indimenticabile tanto per la spettacolare cornice paesaggistica e architettonica offerta dal ristorante –, quanto per il gusto, grazie alla maestria di Umberto Toscano e alla prelibatezza dei suoi menù.

A luglio e agosto continuano gli appuntamenti serali

A luglio e ad agosto, inoltre, continueranno gli appuntamenti di “Notte alle Terme”. Si partirà sempre alle 19.00 con l’aperitivo servito presso il Bar Shelley per poi spostarsi dalle ore 20.00 nelle piscine della Spa così da trascorrere una serata di assoluto relax. I prossimi appuntamenti saranno il 24 e il 29 luglio e il 7, 12, 19, 21, 26 e 28 agosto (solo su prenotazione).

Questa estate, insomma, Bagni di Pisa mette a disposizione dei propri clienti un’offerta a 360° in cui relax, gusto e benessere si integrano in un’armonia quasi magica in un contesto naturale e architettonico di una bellezza rara.