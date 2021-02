Riscoprendo il mare, il lido ideale per vacanze e benessere

Quando si parla di mare, il pensiero vola subito alle vacanze estive.

Il mare, un grande alleato per la salute

Il clima marittimo è un vero toccasana, contribuisce a migliorare l’umore, per esempio.

La salubre aria marina va ad influire, beneficamente, anche sui disturbi respiratori, di diverse origini.

Anche la nostra pelle trae beneficio dall’esposizione al sole.

Le passeggiate, insieme al nuoto, poi, contribuiscono a migliorare il tono muscolare.

Per non parlare della vitamina D, quale momento migliore di aumentare la propria scorta di questa preziosa vitamina se non stesi su un’assolata spiaggia, oppure giocando a beach volley?

Non solo benessere. Il mare offre, anche, tanto divertimento

A tutti questi benefici, si aggiunge il fatto che il mare è l’ideale per passare delle vacanze allegre e divertenti, adatte alle famiglie, alle coppie, ai single.

Tra le mete più apprezzate figura Tirrenia, località balneare a pochi chilometri da Pisa, dove troverete il Bagno La Pace, pronto ad accogliere tutti coloro che hanno voglia di rilassarsi e divertirsi, con il suo animo solare e vivace.

Durante l’inverno, lo Stabilimento Balneare, non si è mai fermato ed ha lavorato alacremente per migliorare tutti i servizi offerti, garantendo ai propri clienti un ambiente curato, piacevole e divertente.

Ecco alcune delle novità che aspettano i clienti alla riapertura :

- Lettini, sdraio e ombrelloni sono stati completamente rinnovati, per rispecchiare al meglio lo spirito fresco del Bagno La Pace

- I vecchi tetti in eternit sono stati rimossi, così da garantire un ambiente sano

- Le cabine sono state, interamente, rinnovate. Ora offrono, anche, la possibilità di doccia interna o tavolo

- È presente un pratico bar fronte spiaggia, per soddisfare l’appetito con stuzzichini di vario genere

- Anche la struttura centrale si è rifatta il look ed ora è, completamente, rinnovata

- Una nuova gestione ha preso carico del ristorante, aperto anche durante i mesi invernali. Nuovi, gustosi, piatti non aspettano altro che di essere assaggiati

- Per il divertimento di tutti, è stato allestito un campo da calcetto

Non mancheranno, inoltre, il campo da beach volley, la zona relax, le aree verdi dove si affacciano le cabine.

Il Bagno La Pace, inoltre, ha in serbo molte sorprese per i propri clienti, tra cui una serie di eventi che avranno luogo durante tutto il periodo estivo.

Le priorità del Bagno La Pace, infatti, sono proprio le persone e il loro benessere e divertimento.



