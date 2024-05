Riaperto il tesseramento per Potere al Popolo a Pisa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Abbiamo aperto il tesseramento 2024 per Potere al Popolo a Pisa. In questo momento storico di crisi nazionale e internazionale, vengono tagliate sempre di più le spese sociali per ottemperare ai costi della guerra a cui il nostro paese partecipa, inviando armi, ma anche scendendo direttamente in campo con la missione Aspides. In un clima nazionale anti-democratico e che tende sempre di più a togliere spazi di dissenso. Potere al Popolo vuole porsi come alternativa, non solo alla destra fascista, ma anche alla falsa opposizione del centro-sinistra, europeista e schierato con le politiche guerrafondaie della NATO. Gli iscritti di Potere al Popolo hanno il compito di portare avanti le battaglie per il diritto alla casa, per il salario minimo, la sicurezza sul lavoro e il diritto alla salute pubblica e gratuita: con l'obiettivo di radicarsi nei settori popolari colpiti dalla guerra sociale interna e costruire la forza per l'alternativa di sistema necessaria alla barbarie dell'imperialismo. Abbiamo un enorme lavoro da fare in preparazione alla manifestazione nazionale del 1 Giugno a Roma, dove porteremo in strada i nostri temi, la nostra opposizione a questo governo di fascisti e la solidarietà con la Resistenza Palestinese!