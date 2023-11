Presentazione del libro 'Prigionieri del mattone' e opuscolo-inchiesta 'Pisa: una casa per tutti'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Questa mattina alcuni militanti di Asia-Usb, Cambiare Rotta e Potere al Popolo hanno lanciato la presentazione di domani, Venerdì 24 novembre dalle 17.30 al Circolo Agorà, in via Bovio 48 del libro "Prigionieri del mattone". Con la conferenza stampa/presidio è stata denunciata la decisione del Comune di Pisa di avviare la costruzione di una nuova palazzina palazzina Apes, da 24 alloggi, nel quartiere popolare San Marco, con un investimento di 3 milioni di euro. Una scelta assurda alla luce della presenza di 200 case pubbliche e popolari sfitte nel territorio comunale che con 3milioni di euro il Comune di Pisa avrebbe reso quasi, se non completamente, nuovamente disponibili per le assegnazioni, che in oltre 1000 famiglie aspettano da anni nelle graduatorie. La scelta della Giunta Conti con questa operazione ha l'effetto esclusivo di aumentare il consumo di suolo, che con l'attuale amministrazione ha raggiunto livelli record, e la speculazione dei costruttori. L’iniziativa di domani è finalizzata, al contrario, al rilancio della battaglia politico e sociale nella nostra città per il diritto alla casa, anche attraverso l’opuscolo / inchiesta “Pisa: una casa per tutti” che affiancheremo alla presentazione del libro. Venerdì 24 novembre ‘23 h. 17.30 Circolo agorà Via Bovio 48, Pisa Presentazione del libro “Prigionieri del mattone” Durante l’iniziativa sarà presentato l’opuscolo / inchiesta “Pisa: una casa per tutti” Parteciperanno Fabio Catalano, curatore del libro Fabrizia Casalini ASIA USB Pisa Claudio Lazzeri Unione Inquilini Pisa Simone Sisti Piattaforma Soluzioni Abitative Pisa Nicola Mariotti Cambiare Rotta Mauro Solida, Potere al Popolo! Pisa Quali sono gli elementi economico/finanziari e la “cultura” sociale che impediscono un effettivo diritto alla casa a Pisa e nel paese? Quali le possibili soluzioni per risolvere una vera e propria piaga sociale, che sta mettendo in ginocchio milioni di lavoratori, pensionati, giovani coppie e fasce di ceto medio falcidiati da continui aumenti degli affitti e degli interessi sui mutui? Perché la città di Pisa ha conquistato il triste primato di prima città per numero di sfratti a livello nazionale, nonostante l’aumento costante di abitazioni costruite a fronte di una costante diminuzione della popolazione? Per rispondere a queste e ad altre domande sull’emergenza abitativa invitiamo i senza casa, gli sfrattati, chi non ce la fa più a pagare affitti e mutui, chi è in attesa di una abitazione popolare, la cittadinanza tutta a partecipare all’iniziativa. Promuovono l’iniziativa: Asia USB Pisa – Potere al Popolo! Pisa - Cambiare Rotta, Organizzazione Giovanile Comunista.