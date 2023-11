Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Mercoledì 29 novembre ore 17,30 c/o Circolo Agorà - Via Bovio 48 Pisa In occasione della Giornata internazionale per la Palestina decretata dalle Nazioni Unite ASSEMBLEA PER LA COSTITUZIONE DI UN COORDINAMENTO PER IL BOICOTTAGGIO DI ISRAELE Alla assemblea parteciperà Armando Tolu Campagna Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni(BDS) per i diritti del popolo palestinese Facciamo appello a tutte le realtà che in queste settimane, a Pisa e in provincia, si sono mobilitate al fianco del popolo palestinese a partecipare alla assemblea per costituire insieme un COORDINAMENTO PROVINCIALE PER IL BOICOTTAGGIO DI ISRAELE Le prossime scadenze indicate a livello nazionale sono: Venerdì 1 Dicembre giornata nazionale di boicottaggio di Carrefour, impegnata nel sostenere i militari israeliani e le politiche di Israele - Sabato 2 dicembre manifestazioni in tutta Italia. L’assemblea e' promossa da Solidali con la resistenza del popolo palestinese”, composta da singoli e da Potere al Popolo! Pisa, Cambiare Rotta, Unione Sindacale di Base Pisa, Circolo agorà, Rete dei Comunisti.