Aeroporto di Pisa: per far rivedere la decisione dell'Enac occorre attivismo e sostegno di tutti

Ci sono battaglie politiche che si devono condurre insieme, indipendentemente dallo schieramento di appartenenza, sia esso di Maggioranza che di Minoranza. Quella per far dichiarare dall’ENAC l’aeroporto di Pisa come aeroporto strategico nazionale è una di quelle, e dunque mi auguro che tutti i partiti sostengano il Sindaco Michele Conti che in questi giorni ha mostrato grande attivismo per far rivedere all’ENAC la sua incomprensibile classificazione, che penalizza Pisa e il suo aeroporto. Prima andando a Roma dal Vice Ministro Rixi e poi presentando osservazione tecnica alla bozza di classificazione degli aeroporti stilata da ENAC. D’altronde, come si dice, “carta canta”: al 30 settembre 2022 ben 3,5 milioni di passeggeri sui 5,2 del sistema aeroportuale toscano sono passati da Pisa e la presenza della base militare non può essere considerata penalizzante, ma semmai un valore aggiunto. Nell’aspettarmi dunque sostegno al Sindaco da tutti i partiti presenti in Consiglio Comunale, analogo sostegno a questa battaglia mi aspetto dal Presidente Giani e il Sindaco di Firenze Nardella. E altrettanto attivismo mi auguro mostri Toscana Aeroporti, che deve spendersi, a tutti i livelli, per far rivedere la sua posizione. Non avrebbe senso, infatti, parlare di sinergia tra gli scali di Pisa e Firenze, e poi accettare ruoli diversi per i due scali. Anche dal punto di vista imprenditoriale. È giunto il momento di giocare a carte scoperte, nell’interesse del nostro territorio, locale e regionale.



Riccardo Buscemi, capogruppo Forza Italia Comune di Pisa