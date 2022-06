"L'attesa ripartenza del 'Galilei' si è trasformata in un disastro"

"La tanto attesa ripartenza del traffico aereo, dopo due anni di pandemia e di grave crisi del settore aereo, si è trasformata in un disastro per le condizioni nelle quali lo scalo di Pisa svolge il servizio a causa delle gravi carenze organiche e strutturali del Galilei". Giulia Gambini, capogruppo di Fratelli d'Italia, lancia l'allarme. "Lo scalo aeroportuale di Pisa, nonostante l'unanime volontà di renderlo lo scalo principale della Regione Toscana mostra gravissime criticità in questa fase è ancora una volta non è all'altezza del ruolo che è chiamato a svolgere. Ad oggi mancano ancora gli importanti investimenti strutturali che il Galilei attende da anni, a partire dalla realizzazione del nuovo terminal che consentirebbe finalmente di gestire il traffico aereo e i flussi che gravitano sullo scalo con efficenza, mettendo in grado i lavoratori di garantire un servizio all'altezza del ruolo che il Galilei merita di svolgere tenuto conto degli importanti numeri di passeggeri che vi transitano e che attualmente hanno non solo raggiunto ma superato i livelli precovid".

"Quelli che il Galilei attende da anni e che sarebbe stato opportuno eseguire nella fase di stasi del traffico aereo sono interventi necessari ed urgenti perché è chiaro che la struttura del Galilei si mostra del tutto inadeguata ed insufficiente al servizio di livello che è chiamata a svolgere. Abbiamo visto l'inizio del cantiere al Galilei in pompa magna ma ad oggi tutto sembra essersi fermato salvo gli interventi che erano di competenza del Comune. Non dimentichiamo però che Toscana Aeroporti che gestisce lo scalo ha beneficiato di un finanziamento di soldi pubblici di 10 milioni di euro finalizzati al mantenimento del livello occupazionale e del quale siamo in attesa della rendicontazione e ha recentemente approvato, scelta inopportuna e prontamente stigmatizzata da un punto di vista morale e sociale, di distribuire 7 milioni di dividendi, con il voto contrario del Comune di Pisa socio pubblico. A questo tipo di scelte la società TA avrebbe dovuto anteporre la valorizzazione dello scalo e la tutela dei lavoratori, molti dei quali ricordiamo sono precari da moltissimi anni".

Gambini prosegue: "Mancano del tutto gli investimenti legati al personale e le scelte prese fino ad oggi dalla società TA sono in controtendenza rispetto alle esigenze reali: al posto dell'implementazione e del potenziamento si va infatti verso l'esternalizzazione del settore handling e non si va ad intervenire per colmare le carenze di personale, criticità queste che oltre a riflettersi negativamente sulle condizioni dei lavoratori vanno anche a pesare sulla qualità del servizio con gravi rischi per la sicurezza. E' inutile gioire per il lancio di nuove rotte tipo quella verso Dubai se si fa finta di non vedere in che condizioni è lo scalo di Pisa. senza dimenticare la posizione della Regione Toscana Immobile sulla pisa di Peretola che fino ad oggi ha bloccato lo sviluppo del Galilei e di tutto il sistema aeroportuale toscano. Se davvero si vuole che il Galilei cresca e assuma finalmente la posizione di rilievo e centralità del sistema aeroportuale toscano che si proclama a gran voce Toscana Aeroporti deve avere la responsabilità di invertire immediatamente la tendenza, agendo sulle politiche occupazionali e lavorative e sulla struttura perché altrimenti si continuerà a lavorare a favore degli scali delle regioni limitrofe che fino ad oggi hanno beneficiato dell'atteggiamento di inerzia ed immobilismo nei confronti dell'aeroporto di Pisa che ha origini lontane a partire dalla scellerata decisione di privatizzare. Il tempo delle parole è finito, di discorsi ne sono stati fatti veramente tanti, servono azioni concrete e gli impegni assunti con i lavoratori vanno mantenuti a partire dall'immediata ripresa del dialogo e del confronto".