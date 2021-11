'Alberi per il Futuro: Nuovo Ossigeno per l'Italia': appuntamento al Parco Cisanello

Sabato 20 novembre al Parco di Cisanello, si terrà l'iniziativa 'Alberi per il Futuro: Nuovo Ossigeno per l'Italia'. Il Movimento Cinque Stelle dà appuntamento a "tutti coloro che vogliono dare una mano a rinverdire un po' la nostra città, portando nuovo ossigeno con la piantumazione di alberi e arbusti al Parco di Cisanello". Il ritrovo è alle 10.50 nel parcheggio sterrato, via Cisanello di fronte al Centro Commerciale Pisanova.

"Crediamo - sottolineano i Cinque Stelle pisani - sia fondamentale incrementare il più possibile nelle città le aree a verde, punti di incontro e socializzazione, i parchi cittadini spogli e mal curati sono l’emblema di una amministrazione che fa proclami sull’ambiente ma è la prima a non crederci, ritenere che siano spese inutili nel bilancio. La cura del verde e dell’ambiente è sinonimo di sostenibilità e qualità della vita. Quindi rivolgiamo un appello a tutti: aiutateci a ridare nuovo ossigeno anche alla città di Pisa".

Dal 2015 il Movimento 5 Stelle ha già piantato oltre 60mila alberi in 250 comuni d’Italia. "Questo progetto nasce tra Reggio Emilia e Milano ed entra subito nel cuore di Gianroberto Casaleggio che, nel dicembre di quell’anno, partecipa alla messa a dimora di 577 alberi nel capoluogo lombardo. Gianroberto curava un piccolo bosco su un terreno di sua proprietà in Piemonte e in quell’occasione riuscì a condividere impegno e passione con molti altri cittadini. Noi portiamo avanti questa esperienza e ogni anno nuovi Comuni si aggiungono all’iniziativa. Per questo, ribadiamo che sabato 20 novembre ti aspettiamo per l’iniziativa #AlberiPerIlFuturo per piantare insieme alberi e arbusti per tutelare la nostra casa comune, alle ore 11.00 al Parco di Cisanello!".