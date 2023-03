Alessandra Nardini alla Leopolda per fare il punto sull'azione del suo assessorato regionale

L'assessore regionale Alessandra Nardini presenterà il prossimo 31 marzo alla Leopolda di Pisa, dalle ore 17, i risultati raggiunti e progetti futuri di questi primi 2 anni e mezzo di legislatura regionale, e lo farà con un evento pubblico dal titolo: 'Lavoro, saperi, formazione, diritti. Le chiavi della lotta alle disuguaglianze'. Nardini è assessore regionale a istruzione, formazione professionale, università e ricerca, lavoro, pari opportunità, relazioni internazionali e cultura della Memoria e, con lei, interverranno all'iniziativa la Professoressa Fosca Giannotti, coordinatrice del Centro regionale Big Data & AI (CBDAI), e l'Onorevole Andrea Orlando, già ministro del lavoro e delle politiche sociali. La presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza parteciperà attraverso un contributo video.

"Credo che rendere conto del lavoro fatto e condividere i progetti futuri sia un dovere per chi ricopre incarichi istituzionali", dichiara Nardini, che prosegue: "Racconterò le azioni portate avanti dal mio Assessorato regionale in questi primi due anni e mezzo, fortemente segnati dalla pandemia e dell'intreccio della crisi post-pandemica con quella legata alla guerra, e condividerò i progetti a cui sto lavorando e gli obiettivi futuri. Ho cercato di definire un denominatore comune a tutte le deleghe che mi sono state affidate: la lotta alle disuguaglianze. Il diritto al lavoro, a un'occupazione stabile, sicura e di qualità, la possibilità di formarsi lungo tutto l'arco della vita, il diritto ai servizi educativi per l'infanzia, il diritto allo studio scolastico e universitario, le pari opportunità e i diritti civili, sono infatti le chiavi per contrastarle attuando pienamente la nostra Costituzione. Sono stati anni intensi, di forte impegno e responsabilità, così come lo saranno quelli che abbiamo di fronte".

Al termine dell'iniziativa verrà offerto un aperitivo solidale curato da Catering del Quore - Associazione L'Alba.