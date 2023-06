Alessandro Bargagna inaugura la presidenza del Consiglio comunale: "Equilibrio, rispetto e collaborazione"

"Rappresenterò la totalità dei consiglieri eletti nell'assemblea cittadina, depositari della fiducia accordata dagli elettori nelle urne. Ragionerò sempre sulla base del 'noi' e mai su quella del tornaconto personale". Alessandro Bargagna, eletto presidente del Consiglio comunale lo scorso 26 giugno, non ha dubbi riguardo alla linea politica da seguire nel prossimo quinquennio: "Da attore della politica locale e innamorato della mia città, ritengo una fortuna e un privilegio questa nomina. Mi sono messo immediatamente al lavoro, al servizio di Pisa".

Il 39enne, manager con esperienza pluriennale nel campo della sicurezza, amante degli animali e appassionato di sport, ha ricoperto il ruolo di capogruppo Lega in Consiglio comunale a Pisa nella precedente consiliatura, ed è stato candidato alle elezioni regionali della Toscana nel 2020, Collegio Provinciale di Pisa, primo dei non eletti con 3.117 voti. La nomina a presidente del Consiglio comunale è arrivata con 17 voti a favore: "L'emozione è stata molto forte, al pari del grande senso di responsabilità che questa carica porta con sé. Insieme ai vicepresidenti Francesco Niccolai (Fratelli d'Italia, ndr) e Maria Antonietta Scognamiglio (Pd, ndr) costituiremo una squadra affiatata che lavorerà esclusivamente per il bene di Pisa".

E' questa la cifra che Bargagna intende dare al suo lavoro: "Manterrò una posizione super partes rispetto a tutti gli argomenti che verranno affrontati nel corso delle sedute del Consiglio, tenendo la barra dritta sull'obiettivo della collaborazione costruttiva tra tutti i consiglieri. Maggioranza e opposizione siedono nell'assemblea cittadina per tutelare gli interessi dei pisani e concorrere al loro benessere: questo è un aspetto che non dovrà mai essere accantonato".

La sinergia sarà alla base del percorso appena avviato da Alessandro Bargagna: "Il rispetto, l'educazione nel confronto e nella discussione non dovranno mai mancare. I pisani ci hanno eletto per questo". Il nuovo presidente del Consiglio comunale non metterà da parte alcuni dei temi che sono stati al centro del suo lavoro nella scorsa consiliatura: "Nei limiti della mia nuova carica, continuerò a spingere sulla sensibilizzazione dei diritti delle persone disabili e degli animali domestici".