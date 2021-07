Alessandro Bargagna nominato responsabile del dipartimento per la tutela del benessere animale della provincia di Pisa per la Lega

Alessandro Bargagna, consigliere comunale della Lega a Pisa, esprime soddisfazione "per la nomina provinciale che il mio partito ha voluto conferirmi in merito alla tutela ed al benessere degli animali e dell’ambiente che li corconda. Per me una vera e propria nota di orgoglio, poiché credo fermamente in questo e mi impegnerò al massimo affinchè la mia città e la mia Provincia, continuino a distinguersi positivamente".

"Dopo essermi battuto al finco delle principali associazioni cittadine per ottenere il via libera all’istituzione della figura del Garante per la Tutela degli Animali, figura creata per la prima volta nel Comune di Pisa, abbiamo istituito in città la giornata del microchip e delle vaccinazioni, per aiutare famiglie indigenti con animali e per portare sul nostro litorale i cani bagnino, grazie ad una mia idea già esecutiva dall’estate 2020. Cercherò di sensibilizzare tutte le varie componenti, affinchè sia possibile realizzare un Regolamento Tutela Animali, uguale o quantomeno similare, per la maggior parte dei Comuni della nostra Provincia, al fine di facilitare enormemente l’operato di chi deve vigilare sul rispetto delle normative vigenti".