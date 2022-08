L'ex sindaco Alessio Lari nuovo capo di gabinetto del presidente della Provincia

Alessio Lari è il nuovo capo di gabinetto del presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori. Lari è stato sindaco del Comune di Buti per due mandati, fino ad ottobre 2021, consigliere provinciale con delega alla Protezione civile fino al 2021, e in passato anche segretario del Pd provinciale; da ultimo capo di gabinetto del sindaco del Comune di Lucca.









"La sua grande esperienza politica e istituzionale sarà dunque fondamentale per l'ultima parte del mandato dell'attuale Amministrazione Provinciale, in particolare nella gestione delle competenze primarie di edilizia scolastica, con l'imminente ripresa del nuovo anno scolastico, e della sicurezza della viabilità, in costante e consueto confronto con le comunità di tutto il territorio provinciale" si legge in una nota della Provincia.