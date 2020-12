All'asta l'ex cinema Apollo a Cascina

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il Cinema Apollo, si trova in Viale Comaschi, adiacente il teatro Bellotti Bon (quest’ultimo già di proprietà comunale), tali da formare un blocco unico. Cinema e teatro hanno rappresentato per tanti anni il polo culturale di Cascina, in seguito l’abbandono e le mutevoli abitudini della popolazione hanno portato, entrambe le strutture, alla chiusura e al degrado assoluto. Le condizioni del teatro e del cinema Apollo sono estremamente gravi. Nel 2009, il Comune di Cascina aveva approvato, con deliberazione di Giunta comunale, un protocollo d'intesa finalizzato alla realizzazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica-privata per la ristrutturazione/recupero dell’ex cinema Apollo e del teatro "Bellotti Bon", ma questo, tuttavia, non ha avuto una continuazione, tanto che l’edificio venne successivamente inserito all’interno dei beni alienabili. Il Tribunale di Pisa ha oggi messo il Cinema "Apollo" in vendita, l’offerta minima è di 75.000 euro e deve essere presentata entro il 14 dicembre. Come Cascina Bene Comune riteniamo che acquisire la proprietà del cinema sia un’occasione da non perdere, per dar vita ad un progetto di recupero che rappresenti il simbolo della rinascita culturale del centro cittadino, inoltre l’affermazione di un’attenzione di questa Amministrazione a tutto il patrimonio artistico, architettonico e di valore storico. Essere proprietari dei due immobili adiacenti è la condizione indispensabile per la presentazione di un progetto ambizioso per partecipare ai bandi regionali ed europei di finanziamento. Cascina Bene Comune auspica che nella nuova Amministrazione prevalga il principio di recuperare il costruito e gli edifici abbandonati in una logica virtuosa di recupero e riuso del patrimonio immobiliare. Cascina Bene Comune si augura infine che l'Amministrazione voglia acquisire l’immobile all’asta giudiziaria per iniziare un percorso progettuale finalizzato al recupero immobiliare del complesso culturale del cinema Apollo e del Teatro Bellotti Bon.

Bene Comune Cascina