Volterra, polemica sui servizi pediatrici: "Non barattiamo il reparto dell'ospedale con gli ambulatori"

"Una presa in giro". Così la Lista Civica Uniti per Volterra definisce l'annuncio della Asl Toscana nord ovest della riattivazione dell'ambulatorio pediatrico. "Di fronte alle richieste di 16 associazioni e moltissimi cittadini, per la riattivazione del reparto di pediatria all'ospedale di Volterra - scrive in una nota il gruppo - la Asl risponde con una presa di giro. Infatti la 'riattivazione', che in alcuni casi è una nuova attivazione, di ambulatori specialistici pediatrici, è sicuramente una notizia positiva, ma fuorviante. Perché nessuno aveva chiesto questi ambulatori, i quali, pur utili, mai potranno sostituire il reparto".

"I cittadini di Volterra - spiega Uniti per Volterra - non si lamentano se devono spostarsi per una visita programmata, in un laboratorio specialistico. Però non possono permettersi di perdere un servizio di emergenza e urgenza, perché ne va della sicurezza e della salute dei minori, e quindi di tutta la comunità. Noi non abbiamo superstrade né viabilità adeguata per raggiungere velocemente, in caso di pericolo, un ospedale maggiore. E quello che la politica regionale ha permesso è un ulteriore schiaffo ai cittadini di periferia come quelli della Valdicecina. Uno schiaffo che non accettiamo e mai accetteremo, perché toglie un pezzo di futuro a tutti noi. I bambini e i minori non si toccano: la Regione ha di che vergognarsi in alta val di Cecina".