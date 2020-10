Le elezioni comunali e regionali in Toscana: incontro sull'analisi del voto

Le elezioni regionali e quelle comunali di Cascina sono state un successo per il Pd e per la sinistra. Domani, venerdì 16 ottobre, alle ore 17.30, nell’Auditorium del Centro Maccarrone in via Cesare Battisti 14, si terrà un incontro pubblico organizzato dall’associazione CittàEUROPA sul tema: 'Le elezioni regionali in Toscana: analisi del voto. I flussi. Come cambiano equilibri e tendenze'.

Interverranno Federico Russo, dell’Università del Salento, Antonio Floridia, dirigente dell’Osservatorio Elettorale toscano e Maurizio Gazzarri, dell’associazione CittàEUROPA. In conclusione, sarà Alessandra Nardini, capolista del Pd e consigliera regionale, a commentare le analisi. Coordina l’incontro Marco Filippeschi, presidente di CittàEUROPA.

L’incontro si volgerà in presenza, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza previste per contrastare la diffusione del Covid-19. Sarà obbligatorio indossare la mascherina.