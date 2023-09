"Il Comune di Pisa annulli l'esibizione delle Frecce Tricolori"

La terribile tragedia dello scorso 16 settembre, dove ha perso la vita una bambina di 5 anni dopo l'incidente che ha coinvolto un velivolo delle Frecce Tricolori nel torinese, riporta alla ribalta a Pisa l'opposizione alle manifestazioni militari. Una Città in Comune, in Consiglio comunale con Francesco Auletta di 'Diritti in Comune', ricorda che la lista "è da sempre contraria a questo tipo di manifestazioni, che riteniamo insostenibili da tutti i punti di vista: economico, politico ed ecologico. Tanto più in un periodo di tagli feroci alla spesa pubblica e in un momento di crisi internazionale e di scenari di guerra in cui il governo italiano è coinvolto direttamente con l'invio di armi. Per questi motivi, e in segno di lutto e di rispetto per le vittime di Torino, chiediamo che venga annullata l'esibizione prevista per il primo ottobre".

"Fino a quando - attacca Ucic - dovremo sopportare di veder crescere l'elenco delle vittime a causa di esibizioni di pura propaganda militare che, dietro la maschera accattivante dello spettacolo acrobatico, cercano di conquistare il favore dell'opinione pubblica per giustificare un costante aumento delle spese militari?". "Nel corso del 2023, in cui si festeggiano i 100 anni dell'Aeronautica Militare - insiste - la 'nazionale dell'acrobazia' si sta esibendo ai ritmi frenetici di uno/due spettacoli a settimana, con un abnorme dispendio di risorse economiche: basti pensare che per ogni aereo il costo medio di un'ora di volo è pari a circa 5mila euro, con un consumo di carburante di circa 14 tonnellate. Oltre agli incidenti conclamati si sono verificati innumerevoli casi di incidenti meno gravi, che solo per pura fortuna non hanno provocato vittime. Alla fine di aprile, ad esempio, un uccello entrato nel motore ha costretto uno dei piloti ad un atterraggio di emergenza".

Sulla stessa linea in sostanza la presa di posizione del sindacato Cup Pisa. "Quasi 80 morti morti in Germania, nel 1988, ieri un velivolo delle Frecce Tricolori si è schiantato al suolo nel torinese, l'esplosione ha coinvolto una famiglia di passaggio in automobile. Una bimba di cinque anni ha perso la vita, mentre il fratello di dodici anni è ricoverato con gravi ustioni in ospedale. Sono fatti di cronaca che inducono il sindacato Cub a chiedere al Comune di Pisa di annullare l'esibizione delle Frecce prevista per il 1 ottobre sul litorale. Siamo certi che questi esibizioni rientrino nella crescente ostentazione della forza militare, tanto che la pattuglia acrobatica nasce per addestramento all'uso degli aerei da guerra e solo in subordine a questo scopo per ragioni spettacolari".