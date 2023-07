Antenna a Putignano, incontro con i cittadini contrari

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Ieri pomeriggio circa 30 cittadini di Putignano si sono ritrovati presso il parcheggio dell’ex stabilimento dei fiammiferi Lavaggi per discutere e protestare contro la collocazione delle antenne che saranno spostate dalla torre piezometrica, per la quale è programmata la demolizione. Questa iniziativa ha seguito il primo incontro che si era svolto sempre a Putignano il 4 luglio. L'incontro è stato voluto per iniziativa degli abitanti di Putignano ed è stata richiesta la presenza di tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione. All’incontro erano presenti i consiglieri comunali di minoranza e maggioranza: Marco Biondi, Alessandra Orlanza e Edoardo Ziello.

La protesta legittima dei cittadini non riguarda la contrarietà a prescindere all’installazione delle antenne. Al giorno d’oggi nessuno nega l’importanza di essere sempre connessi e di quanto sia indispensabile avere gli impianti che lo consentano. Quello che viene contestato è che senza alcun tipo di concertazione con i cittadini venga decisa in modo arbitraria l’installazione di un’antenna a ridosso di un fabbricato e di un’area giochi per bambini. Ha poco senso dire che la torre piezometrica, dove sono installate attualmente, è distante poche decine di metri dalla nuova collocazione. Se si prevede un loro spostamento è opportuno valutare la posizione migliore, attivando anche percorsi partecipativi con i cittadini. Purtroppo la collocazione scelta è impattante a livello visivo e lascia evidenti dubbi sulla sua vicinanza ai fabbricati.

E’ bene ricorda che il 'Regolamento Comunale per l’installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telecomunicazione' all’articolo 22 riporta che il: Comune, in collaborazione con gli Enti preposti, promuove ed organizza iniziative di informazione della cittadinanza e di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dei campi elettromagnetici. Io non ricordo nessuna iniziativa promossa dal comune per informare i cittadini di questi dati.

Il consigliere Ziello ha detto che era presente in vece del sindaco e che il primo cittadino organizzerà per la prossima settimana un incontro pubblico per poterne valutare lo spostamento in una posizione più consona.

Presente l’ex consigliere comunale del movimento 5 stelle, Alessandro Tolaini che ha chiesto 'l'immediata sospensione dei lavori di trasferimento delle antenne in attesa dell'incontro con il Sindaco durante il quale ci aspettiamo una collocazione alternativa possibile che noi abbiamo già individuato nell'area dell'isola ecologica Geofor'.

Al termine dell’iniziativa è stato posizionato uno striscione in corrispondenza della recinzione per manifestare la completa contrarietà dei cittadini alla nuova collocazione.

Marco Biondi

Consigliere Comune PD Pisa