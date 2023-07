Una nuova antenna telefonica crea polemiche e preoccupazioni, come fu per il caso del Cep. A descrivere la situazione sono i consiglieri comunali Pd Matteo Trapani e Marco Biondi. "Ieri a Putignano, nella zona dell’ex fabbrica dei fiammiferi Lavaggi, vicino ad abitazioni, uffici e al parco dove giocano i bambini - puntualizzano - è stata installata un’antenna per i ripetitori che saranno spostati dalla torre piezometrica posta nelle vicinanze, che verrà demolita. L’installazione senza alcun tipo di preavviso e di concertazione con i cittadini sta creando giustamente una mobilitazione dei residenti che vedono ancora una volta calpestata qualsiasi forma di partecipazione e dialogo con il Comune, che ha autorizzato lo spostamento, e che risultano preoccupati per i rischi legati alla salute".

"Quanto sta accadendo a Putignano con l'antenna - affermano Trapani e Biondi - non è altro che l'effetto della scelta di questa amministrazione di non procedere con la previsione di un piano antenne, visto che l’ultimo è scaduto. Nella scorsa consiliatura abbiamo infatti presentato atti e richieste in commissione che sono state puntualmente bocciate. Il piano antenne non solamente permette di verificare le zone maggiormente idonee ma rappresenta anche uno strumento utile per indirizzare la scelta del privato. Lo stesso piano antenne garantisce anche un adeguato dibattito e una conoscenza da parte della cittadinanza di quanto sta avvenendo".

"In questo caso invece, come avvenuto anche nel quartiere del Cep, si è di fronte a una scelta già presa dall'amministrazione senza alcun coinvolgimento. Su questo non possiamo che ribadire la nostra contrarietà a questa gestione - insistono - come gruppo chiediamo da subito che il Comune si attivi in tal senso verificando anche l'iter che ha portato alla predisposizione dell'antenna e presenteremo la richiesta di un argomento specifico in commissione consiliare con audizione dell’assessore competente, per il rispetto dei cittadini operazioni del genere non possono avvenire senza una discussione e senza chiarimenti sulle modalità, i tempi e i rischi per la salute. Infine si ricorda che al cimitero di Putignano un’istallazione provvisoria di un’antenna in aggiunta a quella fissa è presente ormai da tempo e da provvisoria c’è il rischio che diventi definitiva".