Anziani: “Perché il servizio per la spiaggia del Gombo quest’anno non c’è?”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

“Perché il servizio estivo per gli anziani quest’anno non è stato attivato? E perché non si pensa di ripristinarlo?”. Queste in sintesi, le due domanda che il consigliere comunale Francesco Auletta (Diritti in Comune) - nella foto - ha rivolto, tramite una apposita interpellanza presentata questa mattina, al Sindaco di Pisa, Michele Conti.

“Sulla base – così scrive Auletta in questa interpellanza - della recente denuncia fatta dal circolo PRC "L.Turini" sul fatto che molti anziani residenti nel quartiere di Porta a Mare, Cep, Barbaracina e altre zone della città che fino allo scorso anno erano potuti andare alla spiaggia del Gombo per alcune ore di svago, relax e socialità nel Parco, non possono svolgere anche quest'anno questa attività perché, a tutt'oggi, la Società della Salute non ha organizzato nessun servizio sociale dedicato a questo scopo”.