"Nei mesi scorsi il nostro gruppo lo ha chiesto pubblicamente e finalmente qualcosa si è mosso. L'amministrazione comunale ha presentato oggi (ieri ndr) in prima commissione la nuova ipotesi di riapertura del varco nelle mura alle Gondole, tornando indietro rispetto all'ipotesi di una ciclabile tortuosa". Ad accendere i riflettori su quanto è in discussione a Palazzo Gambacorti è la lista La città delle persone con i consiglieri Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce.

"La soluzione - spiega il gruppo - dovrebbe permettere di entrare dal quartiere Don Bosco direttamente alle Gondole, andando in linea retta lungo il vialetto d'accesso al parcheggio della Asl e permettendo di immettersi su via Zamenhof. Abbiamo sempre sostenuto che il passaggio diretto con l'apertura del varco nelle mura fosse meglio della precedente ipotesi dell'amministrazione comunale di realizzare una pista ciclabile tortuosa e molto più costosa lungo le mura. Per questo, nei mesi scorsi, come gruppo La città delle persone avevamo chiesto un ulteriore approfondimento, chiedendo un sopralluogo della commissione che ha permesso di incontrarsi e confrontarsi con i residenti e con Fiab. In quell'occasione è risultato evidente che la soluzione da noi sostenuta era la più diretta e semplice. Anche se non è stato previsto un percorso dedicato alle biciclette e ai pedoni, ma promiscuo, per la necessità delle auto di accedere al parcheggio asl, riteniamo la soluzione soddisfacente. Le auto che percorrono il tratto promiscuo procedono a velocità estremamente ridotta e pensiamo che sia comunque opportuno inserire la segnaletica per la limitazione della velocità".

Ora si tratterà di procedere a livello amministrativo: "I cittadini aspettavano da anni l'apertura del varco - concludono i consiglieri - e ci auguriamo possa scaricare il traffico auto nella zona e favorire quello ciclabile. Ora, dopo la prossima elaborazione del progetto esecutivo, manca il nullaosta della Soprintendenza, ma un passo decisivo è stato fatto. Questo dimostra che la ricerca di un confronto costruttivo e concreto che abbiamo stimolato con i cittadini porta soluzioni. Un metodo che abbiamo sempre auspicato e speriamo possa essere adottato per altri nodi da sciogliere".