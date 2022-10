Cure dentali a rischio per i bambini autistici, Meini (Lega): "Regione sostenga Aoup"

"Apprendiamo - afferma Elena Meini, capogruppo in Consiglio regionale della Lega - che vi potrebbero essere serie ripercussioni in merito alle fondamentali cure dentali per i bambini autistici che fanno capo al laboratorio odontoiatrico dell’Aoup di Pisa". "Vista la scarsità di personale e di mezzi finanziari - prosegue il consigliere - sono, ad oggi, infatti garantiti solo pochi interventi".

"L’allarme è lanciato dall’associazione autismo pisana - precisa l’esponente leghista - e specifica chiaramente come se le cose non cambieranno il servizio diventerebbe addirittura a rischio, con tutte le inevitabili conseguenze del caso". "Sono alcune centinaia - sottolinea la rappresentante della Lega - i giovani pazienti affetti dalla predetta patologia che sono coinvolti in uno specifico programma di prevenzione dentale". "Pertanto - conclude Elena Meini - ritengo assolutamente indispensabile che la Regione sostenga adeguatamente e tempestivamente tale lodevole attività sanitaria e quindi redigerò un atto in cui chiederò che si trovi un’idonea dotazione finanziaria, affinchè non solo si possa proseguire l’attuale servizio, ma che venga pure implementato, consentendo, dunque, un maggiore numero di appuntamenti ambulatoriali dedicati a questi giovani".