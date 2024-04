Approvati odg sulla raccolta rifiuti presentati da Sinistra Unita per Pisa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Siamo contenti che il consiglio comunale, in data 22/04/24, abbia votato all'unanimità due importanti ordini del giorno da noi presentati.

Il primo ordine del giorno riguarda "l'Introduzione di Programmi di Educazione Ambientale per la Riduzione dei Rifiuti". Con questo provvedimento, miriamo a sensibilizzare maggiormente i cittadini sulle pratiche sostenibili di gestione dei rifiuti, promuovendo programmi educativi che coinvolgano scuole, associazioni e singoli cittadini. L'obiettivo è di ridurre significativamente i rifiuti prodotti e migliorare la qualità ambientale della nostra città.

Il secondo ordine del giorno si focalizza sul Contenimento del Costo ai Cittadini del Servizio di Raccolta dei Rifiuti. Questa iniziativa è stata concepita per garantire che la gestione dei rifiuti non solo sia efficiente, ma anche economicamente sostenibile per tutti i cittadini secondo il principio di equità fiscale. Con l'adozione di azioni tecniche e politiche mirate, come la tariffazione puntuale, ci impegniamo a ridurre i costi del servizio di raccolta, assicurando che il servizio rimanga accessibile a tutti. Questo sistema ha lo scopo di incentivare la riduzione dei rifiuti e il miglioramento della raccolta differenziata attraverso un meccanismo premiante: meno rifiuti indifferenziati si producono, minore sarà la tassa da pagare.

Questi risultati sono il frutto di un lavoro di squadra che Sinistra Unita porta avanti sui temi dell'equità fiscale e della sostenibilità ambientale.

Sofia Luigi, Capogruppo Sinistra Unita per Pisa