E' stato approvato ieri, 19 dicembre, il Bilancio Preventivo del Comune di Pisa. Il documento è stato votato dalla maggioranza al termine della due giorni di Consiglio comunale. I contenuti sono quelli annunciati dalla Giunta e dallo stesso sindaco Michele Conti, con gli aumenti previsti per Irpef, suolo pubblico e permessi ztl.

Fratelli d'Italia in una nota spiega: "L’azione del precedente mandato era per progettare una Pisa dove si possa vivere bene con la propria famiglia e coltivare i propri rapporti con l’obiettivo di avere una crescita del numero dei residenti e tra il 2018 e il 2023 si è mantenuto un bilancio dell’Ente virtuoso senza alzare le imposte comunali, ma oggi c’è anche da considerare inevitabili gli aumenti delle tariffe delle tasse comunali alla luce degli aumentati costi dei servizi, materie prime, carburanti e a causa pandemia e conflitti. Comunque oltre a non aver aumentato l’Imu abbiamo mantenuto inalterati i costi dei servizi per asili, alle scuole, mense, trasporto e servizi aggiuntivi, ai servizi sociali, per esempio degli orti sociali e ai canoni delle società sportive proprio per la funzione sociale ed educative che svolgono, ben consapevoli dei periodi brutti attraversati con Covid, quindi un bel sostegno anche per le famiglie delle fasce più deboli, per le giovani generazioni e per chi vive nei quartieri periferici".

"Si continua nella scelta - insiste sul fronte sociale il partito - di innalzare il tetto Isee per le prestazioni sociali agevolate per l’erogazione delle risorse, per andare incontro alle nuove povertà e all’innalzamento della soglia della cosiddetta 'fascia grigia', rafforzando nel contempo le azioni di controllo sull’effettivo pagamento dei tributi municipali, proseguendo nella direzione di mitigare gli aumenti della tassazione generale ancora con la misura dei bonus mirati. Con un bilancio del Comune di Pisa che è solido e in salute andiamo quindi a promuovere maggiori investimenti sul patrimonio comunale da valorizzare attraverso appositi bandi, proseguendo nella riappropriazione degli spazi comunali, come contrasto al degrado con un’importante valenza sul sociale, prevedendo interventi di messa a norma di immobili anche di rilievo monumentale e storico artistico che troppo spesso rimangono chiusi".

Se quindi il principale partito della maggioranza difende la politica attuale, il giudizio è negativo da parte delle opposizioni. "E' un bilancio pieno di aumenti - sintetizza La città delle persone di Paolo Martinelli - aumenta la Tari, aumenta l'addizionale Irpef, aumenta il suolo pubblico, solo per fare alcuni esempi. Il tutto senza criterio di progressività fiscale, rendono il conto più salato per i ceti meno abbienti. Non è certo quello di cui i cittadini e gli esercenti pisani hanno bisogno. La destra di Conti sceglie di rispondere all'inflazione con misure che peggioreranno la situazione economica delle famiglie e della città. Noi abbiamo provato ad avanzare proposte concrete su vari temi, presentando ordini del giorno puntuali, dalle risorse per i servizi per la prima infanzia ai servizi socio-sanitari, solo per citare due esempi. Non riununceremo a batterci per un'idea di Pisa più coraggiosa e più giusta".

Il capogruppo Pd Matteo Trapani: "E' la prima volta che il Comune di Pisa ha un bilancio fragile e con molti debiti da saldare. Per fare questo le tasse a Pisa saliranno con un aumento impressionante della Tari e dell'addizionale Irpef. I pisani dovranno pagare così l'aumento per far quadrare un bilancio che taglia sui servizi, indebitandosi sempre di più tramite mutui per stare in bilico. Ma gli aumenti riguardano anche ztl, parcheggi, suolo pubblico e affissioni. Insomma un bilancio che vede pochi investimenti, una diminuzione dei servizi, una diminuzione di manutenzione nei quartieri. Purtroppo molti nostri emendamenti e ordini del giorno che provavano a riabbassare la pressione fiscale e a dare risposte ad alcune esigenze in ambito sociale, economico-produttivo, culturale e sulle manutenzioni e riqualificazione dei quartieri. Siamo però riusciti a fare approvare alcune nostre proposte da inserire nel bilancio. In particolare una sulla razionalizzazione e il controllo delle concessioni del suolo pubblico, un piano sulla cultura e la previsione del baratto amministrativo. Oltre a questi è stato approvato un ordine del giorno sui concorsi di progettazione nei quartieri e un altro sul supporto al sistema di emergenza urgenza e agli ets che lavorano su questo".

"Nel bilancio - aggiunge l'esponente dem - è stato inserito anche il salario minimo negli appalti comunali, un impegno sul controllo da parte di Sepi sul controllo dell'evasione e un impegno per organizzare eventi e iniziative su Tolaini (anche mediante l'intitolazione di una via), Russoli e Nannicini a 100 dalla loro nascita e in particolare a 80 dalla mostra che ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nel panorama nazionale e internazionale. Il Pd ha votato contro al bilancio perché ritiene che gli aumenti eccessivi e indiscriminati delle tasse, il taglio sui servizi e sugli investimenti, sul sociale e manutenzione, su turismo e commercio, ci consegnino una città non solo più povera ma anche meno attrattiva e inclusiva".

Parla di "visione miope" il consigliere di Sinistra Unita Luigi Sofia: "Sui diritti sociali si continuano a scegliere i bonus come unica strada per rispondere ai bisogni delle persone. Restano i problemi strutturali. Manca un piano per destinare le case popolari alle persone che ne hanno necessità e gli alloggi per gli studenti. Resta il nodo sul regolamento degli affitti brevi e si scelgono gli hotel studenteschi per fare fronte all'emergenza abitativa. Insufficienti gli investimenti legati all'infanzia: pochi posti per gli asili nidi con criteri svantaggiosi per le fasce della popolazione più debole. Carenza strutturale degli edifici che avrebbero bisogno di maggiore manutenzione e cura per destinare, oltre l'orario scolastico scolastico, gli spazi alle famiglie e alla popolazione. Pisa si conferma una città non a misura di bambino in assenza di ludoteche e politiche espansive a favore delle giovani famiglie. Nessun bilancio di genere e investimento sulla violenza di genere. Mancano investimenti per i giovani, politiche sociali volte a contrastare il disagio mentale e psicologico delle nuove generazioni. Mentre aumentano le tasse per la classe media, manca completamente un piano di contrasto alla povertà a fronte del taglio da parte del governo del reddito di cittadinanza che lascerà milioni di persone senza sostegno. Più che alla città futura, ci sembra che si guardi sempre indietro e non si progetti una città con le persone e per le persone, ne si tenga conto del cambiamento climatico e delle emergenze sociali dettate dalle guerre e inflazione. Il nostro voto è contrario".