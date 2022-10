Disco verde per il Bilancio consolidato del gruppo “Comune di Pisa” e per il contratto con Pisamo

Via libera del Consiglio Comunale al Bilancio consolidato del gruppo 'Comune di Pisa 2021' e per il contratto di servizio con la Pisamo per la gestione del complesso di attività inerenti la mobilità e la viabilità. La prima delibera è stata approvata a maggioranza (Lega, Fdi e FI) mentre la seconda all’unanimità. Rinviata al prossimo Consiglio Comunale del 18 ottobre, per il mancato raggiungimento della maggioranza richiesta, l’elezione del nuovo Garante dei diritti della persona disabile.

Nel Consiglio Comunale di martedì 11 ottobre si è anche parlato, grazie ad un question time del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune), della carenza di personale per il trasporto pubblico di Autolinee Toscane e, grazie ad un question time della consigliera Virginia Mancini (FI) delle difficoltà di fruizione da parte dei cittadini del Presidio Sanitario di Via Flavio Andò a Marina di Pisa. La prossima seduta del Consiglio Comunale si terrà martedì 18 ottobre. Prevista, come di consueto, la diretta streaming sul canale You Tube del Comune di Pisa.