Bilancio consolidato del 'Gruppo Comune di Pisa': ok del Consiglio comunale

Approvato a maggioranza dal Consiglio comunale, martedì pomeriggio, il Bilancio consolidato del 'Gruppo Comune di Pisa'.

Dopo una breve relazione del sindaco di Pisa, Michele Conti, “Un bilancio che comunque risente delle conseguenze del Covid”, e, dopo gli interventi di alcuni consiglieri (tra gli altri, Auletta, Nerini, Scogna miglio), il Consiglio comunale, con 19 voti a favore (hanno votato a favore i consiglieri della Lega, Fdi e Fi) ha approvato, come detto, il Bilancio consolidato del 'Gruppo Comune di Pisa'.

I consiglieri sono poi passati a discutere di alcune mozioni. Tra queste si ricordano quella, approvata all'unanimità, che dice no alla stretta dell’Inps sugli assegni per gli invalidi, prima firmataria la consigliera Maria Antonietta Scognamiglio (Pd), e quella (primo firmatario il consigliere Giovanni Pasqualino - Lega), approvata a maggioranza, che chiede che il Governo non proceda alla riforma del catasto.

All'inizio del Consiglio comunale il presidente, Alessandro Gennai, dopo un breve ricordo dell’assessore Gianna Gambaccini, scomparsa la scorsa settimana, ha invitato i consiglieri ad osservare un minuto di silenzio.

La prossima seduta si terrà giovedì prossimo, 28 ottobre, dalle 14, ad oltranza dei lavori ed avrà all'ordine del giorno, in particolare, il Dup, il documento unico di programmazione 2021/2023.