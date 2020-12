Palazzo Gambacorti: approvato il Bilancio di previsione 2021-2023

Si è concluso alle ore 5.36 di questa mattina, 24 dicembre, il lungo iter in Consiglio comunale per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 del Comune di Pisa. Soddisfazione espressa dal sindaco Michele Conti: "Dopo una maratona lunga tre giorni e una notte intera, abbiamo approvato il Bilancio 2021. Nonostante le difficoltà legate alla pandemia, anche quest’anno abbiamo rispettato l’impegno, nei tempi, di dotare il Comune di Pisa di un bilancio solido e operativo in grado, già dal 1° gennaio, di dare risposte ai cittadini pisani. Ringrazio il Consiglio comunale per l’impegno profuso e, soprattutto, i consiglieri di maggioranza per aver sostenuto la proposta della Giunta con dedizione, serietà e buon senso. Avanti!".