Il Consiglio comunale approva: Pisa avrà la Consulta dei giovani

Durante il Consiglio Comunale dello scorso 27 novembre con 27 voti favorevoli e 2 astenuti è stata votata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, la modifica dello Statuto Comunale. All’interno dell’art. 51, che si occupa degli organismi di partecipazione, è stato inserito il nuovo comma 4 bis, che istituisce la Consulta delle/dei Giovani, un’Assemblea che riunirà tutte le ragazze e i ragazzi che hanno voglia di approfondire le tematiche e le problematiche presenti nella nostra città, legate al mondo giovanile, facendosi promotori di proposte concrete da sottoporre al Consiglio Comunale.

La proposta nasce dall’idea dell’assessore Frida Scarpa, che ha la delega alle politiche giovanili, che in sinergia con il gruppo consiliare Pisa al Centro, ha portato in Terza Commissione Consiliare il tema della partecipazione delle giovani generazioni, avviando un dibattito aperto con tutte le forze politiche, per colmare un vuoto normativo.

L’elenco delle materie in cui la Consulta potrà esplicare la propria azione è vastissimo e spazia dalla scuola, all’Università, all’orientamento e alla formazione, passando per le tematiche legate al mondo del lavoro e delle attività produttive, senza tralasciare la cultura, lo sport, il volontariato, il tempo libero e il turismo. La competenza del nuovo Organismo abbraccerà anche la tutela dell'ambiente, l’innovazione e la cittadinanza digitale, l’urbanistica, i trasporti, lo sviluppo sostenibile nell’ottica della transizione verde, il diritto alla salute, il diritto alla casa, le politiche sociali e di accessibilità inclusiva, nonché ogni altro ambito che presenti evidenti connessioni con la condizione e la promozione delle giovani generazioni.

La Consulta ha la possibilità di promuovere progetti, iniziative, dibattiti, ricerche, esposizioni, eventi culturali e formativi, anche per favorire la crescita civica, socio-culturale, creativa, ricreativa, formativa e professionale dei giovani; può inoltre collaborare con il mondo della scuola, dell’Università, del lavoro e con tutte le associazioni che operano nei settori relativi alle materie di su competenza.

Lo scopo della Consulta è quello di sviluppare la partecipazione e l’inclusione delle giovani generazioni ed è per questo motivo che il Gruppo di Pisa al Centro si è fatto promotore di una modifica strutturale, che permetterà ai giovani di incidere sulla politica cittadina indipendentemente dalle maggioranze che si susseguiranno a Palazzo Gambacorti.

La Capogruppo di Pisa al Centro, Caterina Costa, che è anche membro della Terza Commissione, nella quale è stato avviato l’iter che ha portato all’approvazione della Consulta ha infatti sottolineato: "Abbiamo voluto che la Consulta dei/delle Giovani fosse inserita nello Statuto, che rappresenta la Costituzione del nostro Comune, per garantire a questo Organismo una presenza stabile nella nostra legislazione e nella realtà della nostra città, riconoscendogli la massima dignità istituzionale. Ringraziamo l’assessore Scarpa per il grande impegno che ha profuso in questo progetto e per l’altissima attenzione che sta mantenendo su tutte le tematiche legate al mondo giovanile".

La Capogruppo Costa ci tiene a ringraziare anche le forze di opposizione per il clima di collaborazione che ha caratterizzato i lavori: "La minoranza ha compreso da subito l’importanza di questa nostra proposta e abbiamo fatto il possibile affinché ognuno potesse dare il proprio contributo migliorativo. Ne è uscito un testo condiviso votato all’unanimità. Questa è la politica civica che ci piace e che permette di portare a compimento progetti utili per i nostri cittadini, senza farci condizionare dai pregiudizi politici. Questo è lo scopo per cui siamo stati eletti ed è ciò che continueremo a fare per i prossimi 5 anni".

Il lavoro non è finito: dovranno trascorrere trenta giorni affinché la modifica dello Statuto diventi efficace, e solo a quel punto potrà essere approvato il Regolamento che disciplinerà nel dettaglio il funzionamento del nuovo Organismo, la cui prima convocazione è prevista entro la prossima primavera. "Ci auguriamo che il lavoro di squadra fatto in Commissione - conclude la Capogruppo Costa - prosegua con lo stesso spirito collaborativo, perché siamo impazienti, che la Consulta delle\dei Giovani inizi a lavorare al più presto al fianco del Consiglio Comunale".