Consiglio comunale: approvata la Convenzione tra i Comuni della Zona Educativa Pisana

Il Consiglio comunale di lunedì scorso, 16 ottobre, concluso a notte fonda, quasi alle due di notte, ha espresso all’unanimità il parere favorevole alla proposta di 'Convenzione tra i Comuni della Zona Educativa Pisana (Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano) per l’esercizio associato delle funzioni di supporto alla Conferenza Zonale per l’Educazione e l’Istruzione'.



"In qualità di presidente della 3^ Commissione Consiliare Permanente - così ha scritto la consigliera Virginia Mancini (FdI) - voglio esprimere la soddisfazione per l'importante risultato raggiunto, ringraziando tutti i commissari di maggioranza e minoranza, l’assessore Buscemi, i dipendenti comunali che hanno dato il loro contributo, per il raggiungimento di questa approvazione. Voglio anche sottolineare - conclude Mancini - l’importanza di queste risorse che costituiscono un aiuto importantissimo per le nostre scuole e sono fondamentali nell’offerta formativa sia nell’ambito dell’infanzia, sia nell’età scolare".