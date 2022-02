Bolkestein, approvata in Consiglio comunale una mozione a difesa dei balneari

Dopo un lungo dibattito di più di due ore, ieri, martedì 8 febbraio, il Consiglio comunale di Pisa, su iniziativa del consigliere Valerio Ciacchini (Lega), ha approvato una mozione sulla direttiva Bolkestein affinché, in sintesi, siano salvaguardate le imprese dei balneari. Non sono mancati momenti di vivaci polemiche. Hanno votato a favore i consiglieri della Lega, Fi, Fdi e M5S. I consiglieri del Pd si sono astenuti mentre contrario è stato il consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune). L’altra mozione, presentata dal consigliere Matteo Trapani (Pd), invece, è stata respinta. Hanno votato a favore, oltre ai consiglieri del Pd, anche quelli di FI e del M5S. Contrari i consiglieri della Lega e il consigliere Auletta (Diritti in Comune). Non hanno partecipato al voto i consiglieri di Fdi.

All'inizio della seduta, l’assessora Sandra Munno, in risposta ad un question time del consigliere Auletta (Diritti in Comune),ha comunicato che i lavori alla Scuole Perodi saranno effettuati nel giro di due o tre mesi. Infine, il sindaco di Pisa, Michele Conti, in risposta ad una interrogazione del consigliere Auletta (Diritti in Comune) sulla vicenda della 'Paradisa', ha affermato che l’attuale proprietà, pensa ad una destinazione per uno studentato o una RSA per gli anziani. In ogni caso, il sindaco ha sottolineato il suo impegno affinché questa struttura sia recuperata il prima possibile. L’immobile di Via Paradisa si trova nel quartiere di Cisanello a poche centinaia di metri dall'ospedale. Si tratta di una struttura di 17mila metri quadrati costruita nel '99 con i soldi del Giubileo e ormai abbandonata da anni per problemi strutturali. E' stato il più grande studentato della Toscana.

La prossima seduta del Consiglio comunale si terrà domani, giovedì 10 febbraio (dalle 14) e sarà tutta dedicata al 'Giorno del Ricordo', la ricorrenza che commemora i massacri delle foibe e l'esodo giuliano dalmata. Diretta streaming.