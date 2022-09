Costi energia, in Consiglio regionale approvata la mozione di sostegno al Terzo settore

E' stata approvata all'unanimità in Consiglio regionale una mozione per sostenere le associazioni di volontariato alle prese con gli aumenti dei costi dell’energia. Lo rende noto il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Pieroni, che aveva presentato l'atto.

"Abbiamo approvato all’unanimità la mozione che ho presentato mesi fa, in merito alla grave situazione di crisi che stanno vivendo le associazioni di volontariato a causa dell’aumento dei costi di energia e carburanti - afferma Pieroni - avevo raccolto volentieri le sollecitazioni delle associazioni del Terzo Settore del territorio pisano, mi ero impegnato a portare la questione in Regione e ringrazio tutti i consiglieri che hanno deciso, con il loro voto, di dare più forza a questo atto".

La mozione approvata impegna la Giunta regionale a sollecitare il governo nazionale affinché adotti specifici provvedimenti a sostegno degli enti del Terzo settore, alla luce degli improvvisi e rilevanti aumenti dei costi energetici, dall’elettricità al gas, e dei carburanti, al fine di garantire il proseguimento delle attività svolte dalle associazioni ed enti di volontariato per quanto concerne la coesione sociale delle comunità toscane, nonché in riferimento al loro ruolo all’interno del sistema sanitario e socio-sanitario regionale.

“La Regione - ricorda Pieroni - ha cercato da subito delle soluzioni concrete sul tema: i primi di agosto è stato sottoscritto un accordo con le associazioni di volontariato, Misericordia, Anpas e Croce Rossa Italiana, per far fronte alle esigenze necessarie all’aumento del prezzo dei carburanti e dell’energia, che si produce con un ulteriore impegno economico di 6 milioni di euro che vanno ad aggiungersi ai 99 milioni già stanziati a priori, e l’impegno a rivalutare i costi del personale, della gestione dei punti di emergenza territoriali e acquisizione di automezzi ed attrezzature per garantire i punti di emergenza territoriali. Pochi giorni fa, inoltre, l’assessore alla Salute ha annunciato che in sede di Conferenza Stato Regioni presenterà un emendamento in fase di conversione del decreto Aiuti ter, con l’obiettivo di far crescere di almeno 20 milioni di euro, portandoli dunque da 120 a 140 milioni, i ristori per l’impennata dei prezzi dovuta alle tensioni internazionali che l’esecutivo, con l’ultimo decreto, ha previsto anche per il terzo settore. Il mondo del volontariato - conclude Pieroni - è una colonna portante del nostro sistema socio-sanitario e come tale merita di essere sostenuto affinché continuino ad essere garantiti alcuni servizi fondamentali".