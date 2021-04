Caso lavoratori ex Avr, il Consiglio comunale chiede verifiche sulla condotta della società

Nel corso dell'ultima seduta, è stata approvata all'unanimità una mozione presentata dal gruppo Diritti in Comune in favore dei lavoratori

Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio comunale è stata approvata all'unanimità una mozione a sostegno dei lavoratori ex Avr, confluiti dal 1 gennaio 2021 in Geofor, sulla base di un comportamento dell'azienda ritenuto "ingiustificato e ingiustificabile". La mozione è stata presentata dal gruppo Diritti in Comune e sottoscritta da tutte le altre minoranze: la vertenza da settimane vede impegnati oltre 60 lavoratori che si sono mobilitati per ottenere dalla azienda quando dovuto, a partire dai quasi 700mila euro di TFR.

Nel documento inoltre si chiede che "il sindaco e la Giunta si impegnino ad intraprendere a nome dell’amministrazione comunale tutte le iniziative opportune perché la situazione si sblocchi e Avr paghi quanto dovuto ai lavoratori rapidamente; e a portare all’interno del Cda di Geofor la questione affinchè anche la società intervenga essendo ormai i lavoratori in questione suoi dipendenti".

Il gruppo Diritti in Comune conclude: "Come diciamo da tempo, è ora di dire basta e voltare pagina nei rapporti con questa società. Per questo il Consiglio comunale nel dispositivo approvato chiede anche al sindaco e alla Giunta di segnalare alle autorità competenti la condotta di Avr al fine di una verifica anche sui profili legali".