Animali, Bruni (PD): "Il Consiglio comunale boccia la proposta di eliminare le carrozze trainate dai cavalli"

Il Consiglio Comunale ha approvato nella seduta di lunedì 15 luglio il nuovo Regolamento comunale sulla tutela degli animali. Il documento si compone di 47 articoli suddivisi in 5 parti (Principi generali, Disposizioni per tutte le specie animali, Disposizioni per le singole specie, tutela degli animali affetti da disabilità, Disposizioni transitorie e finali) e sostituisce integralmente il Regolamento approvato dall’organo consiliare nel 2003 e poi successivamente aggiornato nel 2006.

"Il nuovo Regolamento per la tutela animali, approvato dal Consiglio Comunale all’esito di un approfondito confronto in Seconda commissione e con il tessuto associativo che si occupa di animali - dichiara l’assessore alle politiche ambientali e della sostenibilità, Giulia Gambini - costituisce per il Comune di Pisa, da sempre attento e sensibile nei confronti di questa tematica, il raggiungimento di un traguardo molto importante perché rappresenta uno strumento fondamentale per rendere concreti ed effettivi i diritti degli animali, promuovendone il benessere e la tutela, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana".

"Il documento prende in considerazione moltissime fattispecie animali, non solo quelli da compagnia, e si pone come obiettivo imprescindibile quello di favorire la loro presenza sul territorio valorizzandone, riconoscendone e supportandone le finalità affettive, educative, sociali e di pubblica utilità, promuovendo il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi. In particolare vi sono sezioni dedicate ai cani, gatti, animali esotici, equidi, volatili, animali esotici, animali da cortile e per autoconsumo ed infine animali indesiderati quali le zanzare".

"Più nello specifico - prosegue Gambini - il nuovo Regolamento aggiornato rispetto alle disposizioni normative intervenute in questi anni, presenta diverse novità, soprattutto per quanto riguarda le ipotesi di maltrattamenti degli animali, tema al quale abbiamo dato grande attenzione, attraverso la previsione di fattispecie e disposizioni che mirino a garantire la massima tutela di tutte le specie e che consentano ai soggetti deputati ai controlli di poter facilmente intervenire e sanzionare i trasgressori grazie ad una serie di norme ed indicazioni specifiche. Tra le novità anche disposizioni più chiare e dettagliate per quanto riguarda il trasporto degli animali, il loro utilizzo negli spettacoli e il riconoscimento delle colonie feline per contrastare il fenomeno del randagismo".

"Come amministrazione - conclude l’assessore - siamo molto soddisfatti e sicuri che il regolamento possa altresì sopportare i detentori di animali che si prendono cura di loro e tutte le realtà associative che quotidianamente nel nostro territorio si occupano di tutela e benessere degli animali, Pisa da oggi è sempre più vicina al mondo animale".

Polemica sulle carrozze in centro

Il Consiglio comunale ha anche respinto a maggioranza un ordine del giorno, primo firmatario il consigliere Enrico Bruni (PD), che impegnava la Giunta a iniziare un iter all’interno delle commissioni per superare il sistema dei veicoli a trazione animale e a procedere alla conversione delle licenze attuali.

"L’obiettivo della nostra proposta - spiega Bruni - era quello di consentire ai cocchieri di sostituire le carrozze trainate da cavalli con mezzi alternativi, una misura che è già stata intrapresa a Palermo questa estate. Crediamo che dal momento che si andava ad approvare un nuovo regolamento sugli animali in città, sarebbe stato necessario affrontare anche questa importante questione che, come abbiamo verificato, è molto sentita in città".

"Considerato i precedenti, con una ordinanza fatta dal sindaco nel 2022 e impugnata poche settimane dopo dal TAR, la nostra proposta avrebbe portato a un percorso diverso, più corretto dal punto di vista formale e, soprattutto, partecipato a tutela di animale e di lavoratori" continua Bruni. "Infatti, rispetto all’ordinanza del 2022, non si proponeva una misura limitata al periodo estivo, ma si andava a costruire un percorso che attraverso la concertazione di sindacati, associazioni animaliste e di categoria, avrebbe favorito la conversione delle licenze dei vetturini in licenze per mezzi alternativi ed ecologici".

Per il consigliere PD si tratta di "un’occasione persa per la cecità della maggioranza consiliare della destra", e annuncia la presentazione della proposta come argomento nelle commissioni consiliari. "Crediamo che questa sia una battaglia per una rivoluzione culturale - conclude Bruni - è necessario superare una anacronistica tradizione che non si adegua più alla conformazione delle nostre città né alla garanzia del benessere degli animali di fronte a un clima sempre più compromesso".