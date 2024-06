Sicurezza, presto tre nuove telecamere in zona Porta Fiorentina: via libera dalla maggioranza

Approvato con i soli voti della maggioranza in Consiglio comunale un ordine del giorno a prima firma del consigliere Alessandra Orlanza di Fratelli d’Italia, che impegna il sindaco e la giunta all’installazione di ulteriori tre telecamere di videosorveglianza in via Emilia, via Vecchia Tranvia e via Fiorentina, in modo da completare il lavoro già iniziato negli ultimi anni nel quartiere di Putignano.

La zona presenta una serie di criticità, e qui sono state installate già 11 apparecchiature, le cui riprese in alcuni casi hanno consentito l'individuazione e il successivo arresto di responsabili di attività criminose oltre a rendersi utili alle forze dell'ordine per monitorare i fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dice Orlanza: "Fortemente volute dai residenti del quartiere, per migliorare quelle attività di prevenzione e deterrenza già messe in atto dall’amministrazione e dalla costante attenzione delle forze dell’ordine, servono anche a rafforzare anche il senso di sicurezza dei cittadini, il controllo e la prevenzione dei furti, nonché a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in queste che sono vie di ingresso ed uscita per la città".

"Il quartiere è stato spesso, e continua ad esserlo occasionalmente, teatro anche di fenomeni di abbandono rifiuti e rapine nelle attività commerciali. Addirittura la parafarmacia situata alla rotonda di via Fiorentina ha subito in media due rapine a mano armata all’anno, l’ultima è stata messa a segno a gennaio, mentre nel mese di aprile, nella notte, è stata vittima di un tentativo di furto subendo danni ingenti alla vetrata d’ingresso".

"Si raccoglie quindi la richiesta del Comitato di Porta Fiorentina, fattasi portavoce della forte preoccupazione dei residenti, per lo stato di insicurezza del quartiere con un cambio di passo che Fratelli l‘Italia rivendica" conclude la consigliera comunale.