Consiglio comunale: semaforo verde per il Piano urbano della mobilità sostenibile

Ci sono volute due sedute (e accese polemiche tra maggioranza e opposizione) per approvare in Consiglio comunale il Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums). Dopo oltre 20 ore di discussione, il Comune di Pisa, ieri, ha dato il via libera al Piano. Sono stati discussi, in particolare, oltre 122 osservazioni (alcune respinte, altre accolte e altre ancora solo parzialmente accolte), 34 emendamenti (tra questi approvato solo quello presentato dal consigliere Maurizio Nerini (FdI-PnC)) e 18 ordini del giorno (tutti respinti).

La discussione era iniziata con il Consiglio Comunale di martedì scorso, 11 maggio, dopo una relazione dell’assessore alla Mobilità Massimo Dringoli. “L’obiettivo primario del Pums - aveva detto l’assessore alla Mobilità, Massimo Dringoli - è il miglioramento della qualità della vita all'interno della città, quindi riduzione del traffico automobilistico privato, sviluppo della mobilità ciclo pedonale, del trasporto pubblico locale privilegiando quello su sede fissa, le rotaie, la tranvia e quello ferroviario, sviluppo della intermodalità tra diverse modalità di trasporto, parcheggi scambiatori a servizio dellaZztl, vie d’acqua e la realizzatone dei parchi pubblici”. "Per l’attuazione del Pums è necessario il processo partecipativo - aveva aggiunto Dringoli - solo se i cittadini sono coinvolti nella redazione e nella gestione del Piano questo può essere attuato. La partecipazione fa sì che il Pums possa essere continuamente aggiornato. Un aggiornamento si rende necessario già in questa fase, se si pensa che i dati raccolti per la redazione sono stati in buona parte condizionati dall’emergenza Covid che ha influito molto sul traffico. Una volta ripreso il regime normale occorrerà certamente aggiornare i dati assunti come riferimento nel Piano".

Il Piano è stato approvato con 22 voti a favore e 9 contrari. Hanno votato a favore i consiglieri comunali di maggioranza della Lega, Fdi-PnC e Fi. Contrari i consiglieri comunali di opposizione del Pd, M5S e Diritti in Comune.