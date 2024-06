Approvato in Consiglio comunale il Regolamento per la Consulta dei/delle giovani

Grande soddisfazione per Virginia Mancini, presidente della Terza Commissione e consigliera comunale per Fratelli d'Italia, per il lavoro svolto durante le numerose sedute della commissione, che ha visto un autentico processo partecipativo e di ascolto attivo dei giovani e delle giovani del territorio, attraverso il coinvolgimento e l’audizione delle organizzazioni più rappresentative nei lavori.

La proposta nasce dall’idea dell’assessore Frida Scarpa, che ha la delega alle politiche giovanili, a cui Mancini rivolge un ringraziamento particolare anche per il grande impegno che ha profuso in questo progetto, insieme agli uffici, al dirigente Cannata e a tutti i consiglieri che in modo costruttivo hanno potuto dare il proprio contributo migliorativo.

"Il percorso iniziato a ottobre 2023 ha visto inizialmente la modifica dello statuto comunale - spiega Virginia Mancini - è stato inserito il nuovo comma 4 bis che istituisce la Consulta dei giovani all’interno dell’articolo 51 che si occupa di organismi di partecipazione".

"La consulta sarà composta da 50 giovani tra i 16 e i 30 anni e avrà un ruolo consultivo, propositivo e conoscitivo riguardo la condizione e la promozione delle giovani generazioni nei confronti di tutti gli organi di governo della città. Il regolamento consta di 13 articoli e tra questi all’articolo 3 vengono individuati gli ambiti di intervento e gli obiettivi".

La Consulta - si legge nel regolamento definitivo - interviene precipuamente nei seguenti ambiti in ragione della loro attinenza alla condizione giovanile, come definite dalle finalità fissate dall’art. 51, comma 4bis dello Statuto comunale:

- scuola, università, orientamento e formazione;

- lavoro e attività produttive;

- cultura, sport, tempo libero, turismo ed eventi;

- tutela dell'ambiente e delle future generazioni, innovazione e cittadinanza digitale, urbanistica, trasporti e sviluppo sostenibile nell’ottica della transizione verde;

- volontariato, pari opportunità, partecipazione e servizio civile;

- diritto alla salute, diritto alla casa, politiche sociali e di accessibilità inclusiva;

- in ogni altro ambito che presenti evidenti connessioni con la condizione e la promozione delle giovani generazioni.

Gli obiettivi della Consulta sono definiti, con riferimento ai suddetti ambiti di intervento, come riportato nei seguenti punti:

- promuove progetti, iniziative, dibattiti, ricerche, esposizioni, eventi culturali e formativi, anche per favorire la crescita socio-culturale, creativa, ricreativa, formativa e professionale dei/delle giovani;

- interviene attivamente presso le strutture dedite all’istruzione anche universitaria e alla formazione professionale;

- raccoglie ed elabora informazioni nei settori di interesse giovanile quali scuola, università, mondo del lavoro, pari opportunità, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, ambiente e turismo;

- formulare proposte al Consiglio comunale negli ambiti definiti nel comma.

L’Articolo 9 prevede inoltre le Commissioni tematiche, che sono articolazioni dell’Assemblea: ad esse è attribuito il compito di approfondire i temi di interesse per la Consulta e formulare proposte per la discussione e messa in approvazione da parte dell’Assemblea. Per partecipare alla Consulta i giovani in possesso dei requisiti richiesti, potranno fare domanda in seguito all’avviso pubblico che sarà diffuso attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionale del Comune di Pisa.