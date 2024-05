Approvazione rendiconto di gestione: soddisfazione da Pisa al Centro

Il gruppo consiliare di Pisa al Centro esprime profonda soddisfazione per l’avvenuta approvazione del rendiconto di gestione riferito all’anno 2023.

“Nella nostra qualità di movimento civico, uno dei nostri principali interessi è il buon governo della città, da intendersi in primo luogo in senso tecnico: emblema della ottima amministrazione del sindaco Conti è il rendiconto di gestione 2023, così come in effetti lo erano anche i rendiconti dei precedenti cinque anni” riferisce Cordelia Tramontana, che presiede la Quarta Commissione consiliare, competente in tema di bilancio.

“Alcuni dati utili a far capire quanto è sano il bilancio comunale pisano: il risultato di amministrazione dell’esercizio 2023 ammonta ad oltre 127 milioni di euro, circa 9 milioni in più rispetto all’esercizio 2022. L’indebitamento cala di quasi due milioni, poiché i rimborsi superano di gran lunga i nuovi impegni. L’indicatore di tempestività dei pagamenti per forniture e lavori pubblici ci dice che il Comune di Pisa è un ottimo pagatore, poiché è in grado di pagare le fatture emesse dai propri fornitori, in anticipo rispetto alla scadenze previste dalla normativa. La spesa per i servizi sociali e gli asili nido è coerente con i trasferimenti che lo Stato eroga a titolo di fondo di solidarietà comunale".

“Parimenti coerenti dal punto di vista contabile sono i rapporti con le partecipate" osserva il consigliere Cerri, membro della Commissione Bilancio, il quale intervenendo durante la discussione in Consiglio comunale ha anche ribadito l’importanza del tema del recupero dei tributi non pagati. “SEPI - prosegue Cerri - ha svolto un ottimo lavoro quest’anno, riuscendo a recuperare risorse che sono servite a ridurre l’impatto del preventivato aumento della TARI. Permane un problema di recupero effettivo dei crediti, questione che è nostro interesse approfondire in IV Commissione, anche per poterlo spiegare a quei tanti cittadini che con sacrificio ogni anno pagano IMU e TARI con regolarità, ed anche per poter approntare iniziative ed interventi finalizzati alla lotta all’evasione".

"L’impegno di Pisa al Centro sarà massimo per studiare e approfondire il tema dell’evasione in generale, al fine di contrastare un fenomeno che incide negativamente sulle tasche di tutti i nostri concittadini" fanno sapere dal gruppo consiliare.