Area verde nel degrado a Capannoli, Fratelli d'Italia: "E' una giungla, venga subito curata"

Denuncia del partito per l'area che si trova in via Gramsci

L'area verde in via Gramsci a Capannoli è l'oggetto della denuncia di Fratelli d'Italia, che con la locale sezione del partito denuncia il "degrado che, soprattutto in estate, coincide con la crescita a dismisura della vegetazione e delle erbacce. A causa dell’incuria e della mancanza di manutenzione da parte del Comune quest'area si è trasformata in una vera e propria giungla".

"La situazione è fuori controllo - rincara FdI Capannoli e Santo Pietro - al Comune ci avevano garantito che sarebbero intervenuti per il taglio entro la scorsa settimana, ma ad oggi, così come per anni, nessuno si è fatto vivo. Nell’area verde persiste lo stato di totale abbandono, la vegetazione troppo rigogliosa continua a prendere il sopravvento. E' così difficile trasformare l'area verde di via Gramsci in un giardino vivibile? Non c’è più tempo da perdere. L’area deve essere sfalciata e ripulita subito. La cura e la manutenzione del verde pubblico non è solo un’ordinaria attività amministrativa, ma è un incentivo alla dignità e al miglioramento della qualità della vita nel territorio".