Esprime soddisfazione la vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, Rachele Compare, per "l’approvazione della mozione" della quale è prima firmataria. La mozione che è stata approvata nel Consiglio comunale di Pisa ieri 29 gennaio, presentata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e condivisa con la consigliera Orlanza, ha ad oggetto "l’adozione di un’area verde di proprietà comunale, che sarà intitolata ad un giovane residente, Giacomo Pantani, prematuramente scomparso a causa di un incidente stradale la scorsa estate".

L’area verde individuata è quella di fronte al Circolo Acli a San Piero a Grado. L’adozione prevede la piantumazione di un albero contestualmente all’installazione di una panchina, con l’apposizione di una targa che sarà donata all’Amministrazione dal gruppo di amici, della cui cura e manutenzione si prenderanno carico un gruppo di residenti del quartiere amici del compianto Giacomo Pantani, come accolto dal loro suggerimento inviato attraverso una lettera recapitata al sindaco Conti.

"Ritengo sia un atto significativo ai fini del miglioramento del decoro urbano e della qualità della vita, che ne vede partecipe, in maniera attiva, la cittadinanza nella gestione e nella valorizzazione dei beni comuni; se poi come in questo caso, l’azione di miglioramento coincide con un atto di amore da parte di un gruppo di amici verso un concittadino apprezzato e benvoluto da tutti nel quartiere, credo che possa servire da monito per tutti. Unire l’amore e il dolore per una persona scomparsa, al senso civico e al rispetto verso i nostri spazi e verso l’ambiente, ritengo sia un bell’ esempio che può servire anche ad accrescere l’appartenenza al nostro territorio", ha commentato Rachele Compare.

"Dedicare un luogo ad una persona che ci ha lasciato è il modo più bello di tenerla sempre tra noi, perché il ricordo alla fine, è un modo di incontrarsi", ha aggiunto Alessandra Orlanza, "soprattutto quando ad andare via è una persona che lascia un segno di gentilezza, allegria e generosità come Giacomo Pantani. Sono sicura che tutti coloro che lo hanno conosciuto, apprezzeranno questa iniziativa e passando di là non potranno fare a meno di rivolgergli un dolce pensiero".