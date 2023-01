"Aree di sgambatura cani nel degrado"

"La condizione delle aree sgambatoio per i cani nel Comune di Pisa è assolutamente critica e serve subito un intervento che non può essere rimandato". E' quanto denuncia il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale Matteo Trapani.



"In particolare alcuni quartieri sono praticamente privi di questi spazi, tra questi San Marco e San Giusto, mentre altri ne hanno molti che non garantiscono la sicurezza per persone e animali - sottolinea Trapani - tra le altre, abbiamo chiesto all’amministrazione di impegnarsi sulle aree situate a Pisanova che rappresenta un quartiere particolarmente abitato e spesso privo di spazi. In particolare, lo spazio in Largo Funaioli (zona Mediaworld) manca di luce, e il manto erboso e le recinzioni sono malmesse, come gli spazi in via Betti (zona complesso Marchesi) e quello in via de Ruggiero (vicino a Zona Market) ove mancano addirittura anche acqua e panchine".









"La vivibilità degli spazi deve rappresentare nei prossimi anni un indirizzo chiaro e la messa in sicurezza di questi luoghi rappresenta senza dubbio una delle priorità come molte cittadine e cittadini hanno segnalato negli ultimi periodi" conclude Trapani.