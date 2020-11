Consiglio Comunale: al centro della seduta il Piano intercomunale Pisa-Cascina

La seduta di domani, 3 novembre, del Consiglio Comunale (dalle 14, da remoto in video conferenza, diretta streaming dal sito internet del Comune di Pisa), sarà aperta, su invito del presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, da un minuto di silenzio in ricordo delle vittime della strage di Nizza avvenuta la settimana scorsa. Su questa stessa vicenda, per iniziativa del capogruppo consiliare della Lega, Paolo Cognetti, verrà anche votata una mozione.

Successivamente verranno discussi due question time. Il primo del consigliere è Francesco Auletta (Diritti in Comune) sulla riduzione dei canoni per le associazioni culturali, il secondo è invece del consigliere Matteo Trapani (Pd) sulla riduzione della Cosap. Poi, dopo alcune interrogazioni ed interpellanze, i consiglieri comunali voteranno la delibera relativa al 'Procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale dei Comune di Pisa e Cascina, richiesta di posticipo del termine di presentazione delle osservazioni'. A seguire, infine, alcuni ordini del giorno e alcune mozioni. Il termine dei lavori è previsto per le 19.

Le prossime sedute del Consiglio Comunale si terranno martedì 10 e martedì 17 novembre, con inizio dalle 14.