Si riunisce domani, lunedì 13 maggio, dalle ore 14.30 e fino al termine dei lavori, il Consiglio comunale di Pisa. Numerosi, come sempre, gli argomenti in discussione. Dopo alcune modifiche al piano triennale dei lavori pubblici, i consiglieri comunali saranno chiamati a votare una nuova variazione al Bilancio di Previsione 2024/2026 e, infine, dovranno esprimere il loro voto sul riconoscimneto dei debiti fuori bilancio.

Ad aprire i lavori di questa nuova seduta dell'assemblea comunale saranno due question time. Il primo del consigliere Francesco Auletta (Una città in Comune) è sull'ammontare dei trasferimenti dell'Iresa (l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aerei) al Comune di Pisa. Gli risponderà l'assessore all'ambiente Giulia Gambini. Il secondo question time è della consigliera Dalia Ramalli (Pd) ed è sul prolungamento dei nidi per il mese di luglio. Gli risponderà l'assessore alla pubblica istruzione Riccado Buscemi. Anche questa seduta del Consiglio Comunale sarà trasmessa in diretta streaming dal canale YouTube del Consiglio Comunale. La successiba seduta del Consiglio comunale si terrà lunedì 20 maggio.