Acquedotto mediceo e sottopasso di Putignano: gli argomenti del Consiglio comunale di Pisa

Domani, martedì 19 luglio, dalle 14, ultimo Consiglio comunale prima della pausa estiva. All'ordine del giorno, tra l'altro, la messa in sicurezza dell'acquedotto mediceo, la sistemazione idraulica di Pisa Sud, l'approvazione dei progetti definitivi del sottopasso ciclopedonale in via di Putignano e del sottovia carrabile in via Targioni Tozzetti; opere, quest'ultime, che interessano la soppressione del passaggio a livello al km 78 della linea Firenze-Pisa.

Il Consiglio comunale sarà comunque aperto da un question time del consigliere Antonio Veronese (Patto Civico) sul "perché il Gioco del Ponte sia stato fatto di sabato anziché di domenica, giorno in cui molti negozi sono chiusi". Gli risponderà l’assessore alla manifestazioni storiche, Filippo Bedini. Come di consueto, anche questa seduta del Consiglio comune sarà trasmessa in diretta streaming dal canale YouTube del Comune di Pisa