Tari, lavori pubblici e parcheggi a pagamento nel prossimo Consiglio Comunale di Pisa

Seduta del Consiglio Comunale di Pisa su due giorni, la prossma del lunedì prossimo 30 maggio, dalle 14.30, che quindi proseguirà anche martedì 31 maggio, con inizio dalle 9.30 e prosecuzione ad oltranza dei lavori. Tanti sono infatti gli argomenti: le nuove tariffe della Tari, le modifiche al programma per i lavori pubblici e il regolamento sul canone patrimoniale di concessione pubblicitaria.

All'inizio dell'assemblea saranno discussi ben quattro question time. Il primo, della consigliera Benedetta Di Gaddo (Pd) è sugli stalli blu a Porta a Mare. Gli risponderà l’assessore Massimo Dringoli. "Da questa settimana - così scrive la consigliera - sono iniziati i lavori degli stalli blu nel quartiere di Porta a Mare (in particolare lungo via Aldo Moro, via Ranieri Sardo, Lungarno S. Giovanni al Gatano e via Livornese) però di questo intervento non solo non stati informati i residenti ma non sono stati nemmeno coinvolti in alcun modo, senza verificare, quindi, se questo provvedimento rispondesse effettivamente alle esigenze del quartiere o meno. Su queste strade di Porta a Mare ci sono poi fabbricati residenziali privi il più delle volte di parcheggi pertinenziali e che, anche qualora sussista la presenza di garage, si tratta di locali che per loro capienza non sono più in grado di ospitare auto delle dimensioni attuali".

Il secondo question time è del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) ed è sulla base militare di Coltano. Gli risponderà il sindaco di Pisa, Michele Conti. Il terzo è del consigliere Antonio Veronese (Patto Civico) ed è sugli sfalci d'erba al Cep. Gli risponderà l’assessore Raffaele Latrofa. Il quarto, infine, è del consigliere Alessandro Tolaini ed è sulla pericolosità dell’incrocio tra via Vecellio e via Pier del Vaga nel quartiere del Cep. Gli risponderà l’assessore Massimo Dringoli.

Anche questa (lunga) seduta del Consiglio Comunale sarà trasmessa in diretta streaming dal canale YouTube del Comune di Pisa. La prossima seduta del Consiglio Comunale si terrà martedì 14 giugno.