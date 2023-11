Torna lunedì prossimo, 6 novembre, la nuova seduta del Consiglio comunale di Pisa. L'inzio dei lavori è previsto dalle 14.30. Numerosi, come sempre, gli argomenti in discussione.

Si comincia con il maltempo che ha colpito, com'è noto, la nostra città di Pisa, oltre che la Provincia e tutta la Tosacna. Osservata in particolare Marina di Pisa. Su questa vicenda sono stati presentati ben tre question time: uno del consigliere Luigi Sofia (Si), uno della consigliera Emilia Lacroce (La città delle persone) ed uno della consigliera Maria Antonietta Scognamiglio (Pd). Si discuterà, inoltre, grazie ad un question time del consiglire Maurizio Nerini (Fdi), del crollo che ha colpito, la scorsa settimana, le case popolari di Sant'Ermete. Tra gli argomenti in discusione i consiglieri comunali si confronteranno anche sulla morosità incolpevole, grazie ad una mozione presentata dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune).

Sempre sul fronte sociale, è stata presentata una mozione sul costo dell'energia dal consiglire Matteo Trapani (Pd). Infine, si tratterà di una polemica scaturita dalla proposta dell'Istituto Universitario Europeo di Fiesole di cambiare il nome al Natale e sostituirlo con 'Festa d'inverno', per eliminare ogni riferimento cristiano. Di quest'ultimo argomento si discuterà per una mozione della consigliera Raffaella Bonsangue (Fi).

Anche questa seduta del Consiglio Comunale sarà trasmessa in diretta streaming dal canale YouTube del Consiglio comunale.