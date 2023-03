Rudere Pampana, Acli di Marina e organismi di partecipazione in discussione in Consiglio comunale

Arriva in Consiglio comunale a Pisa domani, martedì 7 marzo, la proposta dell’Amministrazione Comunale sul 'Regolamento per l’istituzione e il funzionamento degli organismi rappresentativi del territorio'. La discussione sarà introdotta dal vicensindaco Raffaella Bonsangue. Su questo argomento sono stati presentati anche due ordini del giorno, uno del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune), l’altro del consigliere Matteo Trapani (Pd).

A seguire, sempre per iniziativa dell’Amministrazione Comunale, i consiglieri discuteranno del 'Piano generale della pubblicità e delle pubbliche affissioni'. Questo argomento sarà introdotto dall’assessore Paolo Pescatini.

La seduta di domani del Consiglio Comunale, con inizio dalle 14 e in diretta streamig dal sito YouTube del Consiglio Comunale, sarà aperto da due question time. Il primo, del consigliere Francesco Auletta, è sulla vicenda del rudere su Lungarno Galilei (verrà trattata, a norma dello Statuto del Comune di Pisa e del Regolamento del Consiglio Comunale, in seduta riservata). Il secondo, della consigliera Maria Antonietta Scognamiglio (Pd), è sul trasferimento della sede dell’Acli di Marina di Pisa presso la ex stazione del trammino sempre di Marina di Pisa.

Anche questa seduta del Consiglio Comunale si terrà in modalità mista. Alcuni consiglieri parteciperanno da remoto altri saranno in presenza. La prossima seduta del Consiglio comunale si terrà martedì 14 marzo.